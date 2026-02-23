O Κώστας Μπακογιάννης πέταξε χαρταετό με τη Σία Κοσιώνη και τον γιο τους

Τα έθιμα της Καθαράς Δευτέρας απόλαυσαν σήμερα μικροί και μεγάλοι. Ανάμεσα σε εκείνους που τήρησαν το έθιμο και πέταξαν χαρταετό και η Σία Κοσιώνη με τον Κώστα Μπακογιάννη.

«Πώς ξεκινήσαμε: με ενθουσιασμό. Πώς συνεχίζουμε: με επιμονή. Πώς τελειώσαμε: με εμπειρία. Και του χρόνου ξανά από την αρχή με υγεία. Καλή Σαρακοστή!» έγραψε ο Κώστας Μπακογιάννης στη λεζάντα της ανάρτησής του, ανεβάζοντας φωτογραφίες που βλέπουμε τη Σία Κοσιώνη και τον γιο τους, Δήμο να πετάνε τον πράσινο χαρταετό τους.

Υπενθυμίζεται πως οι τελευταίες ημέρες ήταν δύσκολες για την οικογένεια, καθώς η Σία Κοσιώνη νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο και ακόμη δεν έχει επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ.

