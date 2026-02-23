Θεσσαλονίκη: Χαμηλές ταχύτητες για τους οδηγούς στο ύψος των διοδίων του Πολυμύλου στην Εγνατία Οδό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μετ’ εμποδίων διεξάγεται αυτή την ώρα η κίνηση των οχημάτων στην Εγνατία Οδό στο ύψος των διοδίων του Πολυμύλου στο ρεύμα με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη.
Στο σημείο υπάρχουν έργα σε εξέλιξη και παρά το άνοιγμα για ελεύθερη διέλευση του εν λόγω σταθμού διοδίων κατά περιόδους, δημιουργείται μποτιλιάρισμα.
Διαβάστε επίσης:
Πολύνεκρο ναυάγιο στην Κρήτη: Φόβοι ότι τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους
Με χαμηλές ταχύτητες η επιστροφή των εκδρομέων της Καθαράς Δευτέρας
Θεσσαλονίκη: Έσκαβαν συστηματικά για αρχαία εντός και εκτός αρχαιολογικών χώρων – Τρεις συλλήψεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.