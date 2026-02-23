Θεσσαλονίκη: Χαμηλές ταχύτητες για τους οδηγούς στο ύψος των διοδίων του Πολυμύλου στην Εγνατία Οδό

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται αυτή την ώρα η κίνηση των οχημάτων στην Εγνατία Οδό στο ύψος των διοδίων του Πολυμύλου στο ρεύμα με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο υπάρχουν έργα σε εξέλιξη και παρά το άνοιγμα για ελεύθερη διέλευση του εν λόγω σταθμού διοδίων κατά περιόδους, δημιουργείται μποτιλιάρισμα.

