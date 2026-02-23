search
ΔΕΥΤΕΡΑ 23.02.2026
23.02.2026 21:12

Θεσσαλονίκη: Χαμηλές ταχύτητες για τους οδηγούς στο ύψος των διοδίων του Πολυμύλου στην Εγνατία Οδό

23.02.2026 21:12
diodia attiki odos 887- new

Μετ’ εμποδίων διεξάγεται αυτή την ώρα η κίνηση των οχημάτων στην Εγνατία Οδό στο ύψος των διοδίων του Πολυμύλου στο ρεύμα με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο υπάρχουν έργα σε εξέλιξη και παρά το άνοιγμα για ελεύθερη διέλευση του εν λόγω σταθμού διοδίων κατά περιόδους, δημιουργείται μποτιλιάρισμα.

