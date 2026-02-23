search
23.02.2026 20:42

Πολύνεκρο ναυάγιο στην Κρήτη: Φόβοι ότι τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

23.02.2026 20:42
Limeniko

Σοβαρές ανησυχίες, ότι τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο ναυάγιο στα ανοιχτά της Κρήτης, που έλαβε χώρα τα ξημερώματα του Σαββάτου, 21/2, εκφράζουν οι ελληνικές Αρχές και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Το πλεούμενο, το οποίο μετέφερε περίπου 55 μετανάστες, βυθίστηκε σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων από το λιμάνι των Καλών Λιμένων, στο νοτιότερο άκρο του νησιού.

Στην επιχείρηση που ακολούθησε διασώθηκαν 20 άτομα, ανάμεσά τους τέσσερις ανήλικοι.

Την ίδια ημέρα, τρεις άνδρες εντοπίστηκαν νεκροί, ενώ την επόμενη, Κυριακή 22/2, εντοπίστηκε στη θάλασσα το πτώμα μιας 28χρονης γυναίκας.

Έκτοτε και μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί άλλοι επιζώντες ή θύματα. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Λιμενικού Σώματος, διερχόμενα πλοία συνεχίζουν τις έρευνες στην περιοχή.

«Το πιο θανατηφόρο ξεκίνημα χρονιάς στη Μεσόγειο»

Οι επιζώντες ανέφεραν ότι το σκάφος είχε ξεκινήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης την Πέμπτη. Την ημέρα του ναυαγίου, στην περιοχή επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι. Την ίδια ώρα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο Σουδανών, ηλικίας 25 και 19 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται ως φερόμενοι διακινητές.

«Μόλις δύο μήνες μετά την έναρξη του 2026, τουλάχιστον 606 μετανάστες έχουν ήδη αναφερθεί ως νεκροί ή αγνοούμενοι κατά μήκος της μεσογειακής διαδρομής, σύμφωνα με το πρόγραμμα Missing Migrants του ΔΟΜ. Πρόκειται για το πιο θανατηφόρο ξεκίνημα χρονιάς στη Μεσόγειο από τότε που ο ΔΟΜ άρχισε να καταγράφει τέτοια στοιχεία το 2014», τόνισε σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα το γραφείο του ΟΗΕ.

