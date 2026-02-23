search
Πολύνεκρο ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες: 28χρονη η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή -Έρευνα για τους υπόλοιπους αγνοούμενους

23.02.2026 08:18
Limeniko

Σε εξέλιξη παραμένει η έρευνα για το πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στα νότια του νομού Ηρακλείου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti.gr, το Λιμενικό Σώμα προχώρησε στην ταυτοποίηση της σορού που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων.

Πρόκειται για 28χρονη αλλοδαπή, υπήκοο Σουδάν, η οποία μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Τέσσερις οι νεκροί του ναυαγίου -Έρευνες για τους αγνοούμενους

Από το ναυάγιο έχουν ανασυρθεί συνολικά τέσσερις σοροί, ενώ διασώθηκαν 20 άτομα, ανάμεσά τους τέσσερις ανήλικοι.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, στη λέμβο επέβαιναν περίπου 50 άτομα που είχαν αποπλεύσει από το Τομπρούκ της Λιβύης, με το σκάφος να ανατρέπεται λόγω των ισχυρών κυματισμών.

Στο μεταξύ, κακουργηματικές διώξεις άσκησε ο Εισαγγελέας Ηρακλείου στους δύο νεαρούς, 25 και 19 ετών, που φέρονται ως διακινητές.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη.

