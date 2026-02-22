Πολύνεκρο ναυάγιο στην Κρήτη: Λιγοστεύουν οι ελπίδες για τους δεκάδες αγνοούμενους

Τρομακτικές διαστάσεις είναι πολύ πιθανό να λάβει το νέο προσφυγικό ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες νότια της Κρήτης, τη νύχτα της 20ης προς 21ης Φεβρουαρίου, το οποίο μέχρι στιγμής έχει επισήμως τρεις νεκρούς και 20 διασωθέντες, καθώς, σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν ευρείας κλίμακας επιχείρηση διάσωσης για τους περίπου 25 αγνοούμενους.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο νεαρών Σουδανών που φέρονται να «υπεδείχθησαν» από τους διασωθέντες ως «διακινητές».

Η ανατροπή της βάρκας

Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή, το Λιμενικό της Αγίας Γαλήνης και των Καλών Λιμένων ενημρώθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, για λέμβο σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 20 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στο σημείο μετέβησαν τέσσερα παραπλέοντα πλοία και ένα σκάφος της Δύναμης Frontex. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν δυσμενείς με νότιους ανέμους εντάσεως 5 BF.

Η λέμβος εντοπίστηκε από ένα φορτηγό (Φ/Γ) πλοίο σημαίας Παναμά 15 ν.μ. νότια των Καλών Λιμένων. Κατά τη διαδικασία επιβίβασης των αλλοδαπών στο Φ/Γ, η λέμβος ανατράπηκε λόγω του υψηλού κυματισμού και της μετακίνησης των επιβαινόντων στην μια πλευρά αυτής, με αποτέλεσμα να βρεθούν στη θάλασσα.

Είκοσι (20) αλλοδαποί (16 άνδρες και 4 ανήλικοι) διασώθηκαν από το πλήρωμα του Φ/Γ πλοίου, ενώ τρεις σοροί ανδρών ανασύρθηκαν από το σκάφος της Δύναμης Frontex. Οι διασωθέντες και οι σοροί μεταφέρθηκαν στου Καλούς Λιμένες και στη συνέχεια στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ οι 3 σοροί μεταφέρθηκαν στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικών ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Κατά τη διενεργούμενη προανάκριση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, αναγνωρίστηκαν δύο αλλοδαποί, ένας 25χρονος (υπήκοος Νότιου Σουδάν) και ένας 19χρονος (υπήκοος Σουδάν), ως οι διακινητές των υπολοίπων και συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με τους διασωθέντες, στην λέμβο επέβαιναν πενήντα (50) άτομα και εκκίνησαν τις βραδινές ώρες την 19.02.26 από την περιοχή του Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα χρηματικά ποσά μεταξύ των 4.000.000 λιρών Σουδάν και 220.000 γκίνε Αιγύπτου.

Διαβάστε επίσης:

Σάρωσε η κακοκαιρία τη Λήμνο: Ζημιές σε υποδομές και δρόμους – Που καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Όλοι στον Στρατό Ξηράς για βασική εκπαίδευση 10 εβδομάδων: Τι αλλάζει στη στρατιωτική θητεία

Κυψέλη: «Τον βρήκα πάνω στο παιδί μου» – Συγκλονίζει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ για τη σεξουαλική επίθεση