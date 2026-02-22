Σάρωσε η κακοκαιρία τη Λήμνο: Ζημιές σε υποδομές και δρόμους – Που καταγράφονται τα μεγαλύτερα προβλήματα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι στη Λήμνο, μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας που άφησε πίσω της εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και σημαντικά προβλήματα στο οδικό δίκτυο σε πολλές περιοχές του νησιού.
Οι κατολισθήσεις, τα πλημμυρικά φαινόμενα και η μεταφορά φερτών υλικών δημιούργησαν σημεία αυξημένης επικινδυνότητας για τις μετακινήσεις των κατοίκων.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίς το πρωί του Σαββάτου (21/02) εστάλη στους κατοίκους μήνημα από το 112, ώστε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε τους δρόμους σε ποτάμια, παρασύροντας φερτά υλικά και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και πεζούς.
Οχήματα υπέστησαν ζημιές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά και κατέληξαν το ένα πάνω στο άλλο, όπως μετέδωσε το limnosreport.gr, ενώ την ίδια στιγμή, καταστηματάρχες και κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με πλημμυρισμένους χώρους, προσπαθώντας να περιορίσουν τις απώλειες και να απομακρύνουν τα νερά και τη λάσπη.
Σημειώνεται ότι όπως ανακοινώθηκε χθες, το νερό κρίθηκε ακατάλληλο για πόση.
Μέσω δελτίου τύπου, ο δήμος ενημέρωσε σχετικά με τα σημεία όπου παρατηρούνται σοβαρά προβλήματα ή έχει διακοπεί πλήρως η βατότητα, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα στο αγροτικό οδικό δίκτυο, μόνο στις απολύτως αναγκαίες, όπως μεταδίδει το LimnosLive.gr.
Προβλήματα καταγράφονται, σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο δήμος σε:
Δ.Ε. Μύρινας
Δ.Ε. Ατσικής
Δ.Ε. Μούδρου
Διαβάστε επίσης:
Όλοι στον Στρατό Ξηράς για βασική εκπαίδευση 10 εβδομάδων: Τι αλλάζει στη στρατιωτική θητεία
Κυψέλη: «Τον βρήκα πάνω στο παιδί μου» – Συγκλονίζει η μητέρα της 25χρονης ΑμεΑ για τη σεξουαλική επίθεση
Η Αθήνα κορυφώνει τις αποκριάτικες εκδηλώσεις της – Τι ώρα είναι η μεγάλη παρέλαση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.