ΕΛΛΑΔΑ

21.02.2026 11:45

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Λήμνος – Σοβαρές ζημιές σε σπίτια και καταστήματα, ακατάλληλο το νερό στη Μύρινα (Video/Photos)

21.02.2026 11:45
Η πόλη της Μύρινας στη Λήμνο βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων καιρικών φαινομένων, τα οποία μέσα σε λίγες ώρες μετέτρεψαν δρόμους σε ορμητικά ρεύματα και πλημμύρισαν επιχειρήσεις και κατοικίες, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Οι εικόνες καταγράφηκαν από το limnoslive.gr, αποτυπώνοντας την αγωνία των κατοίκων και την προσπάθεια των αρχών να περιορίσουν τις συνέπειες.

Μετά την εκδήλωση των φαινομένων, ενεργοποιήθηκε και το 112, με τις Αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να αποφεύγουν τα σημεία, όπου καταγράφονται πλημμυρικά επεισόδια.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι και καταστήματα

Στην καρδιά της πόλης, στην αγορά της Μύρινας, την πλατεία ΚΤΕΛ, τους γύρω δρόμους, τα Καραμαλίδικα και τη Λεωφόρο Δημοκρατίας, το νερό παρέσυρε χώματα, φερτά υλικά και ό,τι έβρισκε στο πέρασμά του.

Καταστήματα και επαγγελματικοί χώροι γέμισαν λάσπη, ενώ βιτρίνες και αποθήκες υπέστησαν ζημιές.

Κατοικίες πλημμύρισαν και οι ιδιοκτήτες προσπάθησαν με κουβάδες και σκούπες να σώσουν ό,τι μπορούσε να διασωθεί.

Στους δρόμους, αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν και τα πεζοδρόμια εξαφανίστηκαν κάτω από τα νερά, δημιουργώντας εικόνες απόλυτης απόγνωσης. Η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, καθώς οι πολίτες παρακολουθούσαν με αγωνία την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Η δήμαρχος Λήμνου τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όπως ανέφερε: «Όλες οι δημοτικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα, δίνοντας μάχη με τον χρόνο για την αποκατάσταση των ζημιών και την ασφάλεια των κατοίκων».

Οι δημοτικές υπηρεσίες, σε συνεργασία με εθελοντές, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, προσπαθώντας να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία στους δρόμους και να περιορίσουν τις συνέπειες των πλημμυρών.

Δείτε φωτογραφίες από τις καταστροφές στη Λήμνο

Ακατάλληλο το νερό της Μύρινας

Η κακοκαιρία είχε επιπτώσεις και στο δίκτυο ύδρευσης της Μύρινας. Ο Δήμος Λήμνου ανακοίνωσε ότι το νερό κρίθηκε ακατάλληλο για πόση, καλώντας τους κατοίκους:

Να μην το χρησιμοποιούν για κατανάλωση ή παρασκευή τροφίμων.

Να περιμένουν νεότερη ενημέρωση από τις αρχές.

Η ανακοίνωση προσθέτει επιπλέον πίεση στους κατοίκους, που ήδη προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις ζημιές στα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους.

Σε ετοιμότητα οι αρχές

Οι δημοτικές υπηρεσίες συνεχίζουν τις επεμβάσεις σε όλο το οδικό δίκτυο, με συνεργεία και εθελοντές να δίνουν μάχη με το χρόνο. Οι πολίτες καλούνται να:
Αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις.
Παραμένουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

