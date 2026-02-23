USS Gerald R. Ford: Πόσο γρήγορα θα μπορούσε να φτάσει στον Περσικό από τη Σούδα το θηριώδες αεροπλανοφόρο;

Το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το USS Gerald R. Ford (CVN‑78), έφτασε στον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη, σύμφωνα με εικόνες και πλάνα του Reuters που δείχνουν το υπεραεροπλανοφόρο να έχει αγκυροβολήσει στο λιμάνι βαθέων υδάτων τη Δευτέρα, πιθανώς για ανεφοδιασμό και υλικοτεχνική υποστήριξη.

Το πολεμικό πλοίο βρίσκεται καθ’ οδόν για να ενταχθεί στο USS Abhraham Lincoln στη Μέση Ανατολή εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η ανάπτυξη του USS Gerald R. Ford έρχεται εν μέσω αυξανόμενων στρατιωτικών εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καθώς η Ουάσινγκτον συνεχίζει να συγκεντρώνει δυνάμεις στη Μέση Ανατολή. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε την ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου να κινηθεί ανατολικά νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενώ εξέταζε πιθανές στρατιωτικές επιλογές σχετικά με το αμφισβητούμενο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Εν τω μεταξύ, ο επόμενος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν για τα πυρηνικά έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στη Γενεύη, ημερομηνία που επιβεβαιώθηκε από τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, με το Ομάν να ενεργεί ως μεσολαβητής σε προηγούμενες συζητήσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Το USS Gerald R. Ford είναι το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, εξοπλισμένο με Ηλεκτρομαγνητικό Σύστημα Εκτόξευσης Αεροσκαφών (EMALS) και ικανό να υποστηρίξει μια επιβιβαζόμενη αεροπορική πτέρυγα περίπου 60-75 αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων των F/A‑18 Super Hornets, των F‑35C Joint Strike Fighters, των αεριωθούμενων ηλεκτρονικού πολέμου EA‑18G Growler και των αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης E‑2D Hawkeye.

The USS Gerald R Ford arrived to port in Souda on the Greek island of Crete, which is home to a NATO military base, a strategic facility for Greece, the US and the NATO military alliance in the eastern Mediterranean https://t.co/I3LD69etl2 pic.twitter.com/xM6V1bYpjv — Reuters (@Reuters) February 23, 2026

Η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln (CVN‑72) επιχειρεί ήδη στην Αραβική Θάλασσα και την περιοχή του Κόλπου, έχοντας αναπτυχθεί εκεί τον Ιανουάριο εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων με το Ιράν. Η σύγκλιση δύο πυρηνοκίνητων αεροπλανοφόρων στο πεδίο θα δημιουργούσε μια σημαντική αμερικανική ναυτική παρουσία.

Παρόλο που το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ δεν έχει προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις, το USS Gerald R. Ford θα διέσχιζε τον κόλπο της Σούδας προς την περιοχή του Κόλπου μέσω της ανατολικής Μεσογείου και της διώρυγας του Σουέζ, καλύπτοντας περίπου 1.650 ναυτικά μίλια. Με σταθερή ταχύτητα 30 κόμβων (34,5 μίλια/ώρα), το ταξίδι θα διαρκούσε λίγο περισσότερο από δύο ημέρες, από την έναρξη της διέλευσης. Οι μεγαλύτερες ή μικρότερες ταχύτητες θα μπορούσαν να προσαρμόσουν το χρονοδιάγραμμα, ανάλογα με τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και τις προτεραιότητες της αποστολής.

Ο κόλπος της Σούδας βιώνει αυτήν τη στιγμή μια αύξηση των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών και των μέσων υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων προηγμένων F‑22 Raptor, F‑35 και άλλων αεροσκαφών. Αυτή η συσσώρευση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσαρμογής της αμερικανικής στρατιωτικής στάσης σε απάντηση στην κλιμάκωση των εντάσεων με την Τεχεράνη. Οι αναφορές παρακολούθησης της αεροπορίας αναφέρουν ότι περίπου δώδεκα μαχητικά F‑22 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ διέσχισαν πρόσφατα το Ηνωμένο Βασίλειο καθ’ οδόν προς τη Μέση Ανατολή.

Η παρουσία δύο ομάδων κρούσης αεροπλανοφόρων, υποστηριζόμενων από σημαντικά αεροπορικά και υποστηρικτικά μέσα, σηματοδοτεί μια αυξημένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ. Ενώ οι διπλωματικές συνομιλίες συνεχίζονται, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για μια συμφωνία για το πυρηνικό προγράμμα του Ιράν, η ναυτική ενίσχυση ενισχύει τόσο την αποτροπή όσο και την επιχειρησιακή ευελιξία σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Χαμηλές ταχύτητες για τους οδηγούς στο ύψος των διοδίων του Πολυμύλου στην Εγνατία Οδό

Πολύνεκρο ναυάγιο στην Κρήτη: Φόβοι ότι τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους

Άνδρας έπεσε από 7 μέτρα στο Άλσος Βεϊκου, στην προσπάθειά του να πετάξει χαρταετό – Τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική