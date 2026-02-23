Έφτασε στη Σούδα το θηριώδες USS Gerald R. Ford

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στη βάση της Σούδας έφτασε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford. Εκεί θα μείνει τέσσερις ημέρες και έπειτα θα αναχωρήσει για Ισραήλ.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο στον κόσμο. Το ταξίδι του σχετίζεται την κλιμάκωση που παρατηρείται μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο, η Ουάσιγκτον έχει μεταφέρει 13 πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή: ένα αεροπλανοφόρο -το Abraham Lincoln-, εννέα αντιτορπιλικά και τρία παράκτια πολεμικά πλοία, ενώ άλλα πλέουν προς την περιοχή.
