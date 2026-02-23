Έφτασε στη Σούδα το θηριώδες USS Gerald R. Ford

Στη βάση της Σούδας έφτασε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford. Εκεί θα μείνει τέσσερις ημέρες και έπειτα θα αναχωρήσει για Ισραήλ.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο αμερικανικό αεροπλανοφόρο στον κόσμο. Το ταξίδι του σχετίζεται την κλιμάκωση που παρατηρείται μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

The USS Gerald R. Ford aircraft has been spotted in the vicinity of Crete, Greece.



It arrived at Souda Bay on Crete for a port visit. pic.twitter.com/NIDa5BzzdI — Clash Report (@clashreport) February 23, 2026

Σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο, η Ουάσιγκτον έχει μεταφέρει 13 πολεμικά πλοία στη Μέση Ανατολή: ένα αεροπλανοφόρο -το Abraham Lincoln-, εννέα αντιτορπιλικά και τρία παράκτια πολεμικά πλοία, ενώ άλλα πλέουν προς την περιοχή.

Διαβάστε επίσης

Καισαριανή: Αυτός είναι ο λοχίας των ναζί που φωτογράφησε την εκτέλεση των 200 (photos)

Στον 74χρονο ορειβάτη ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στο Βελούχι – Σε εξέλιξη επιχείρηση ανάσυρσης

Έβρος: Ακατάλληλο το νερό σε κάποιες περιοχές εξαιτίας των πλημμυρών – Έσπασαν αναχώματα, μάχη για να σωθούν οικισμοί (photo/videos)