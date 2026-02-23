Άνδρας έπεσε από 7 μέτρα στο Άλσος Βεϊκου, στην προσπάθειά του να πετάξει χαρταετό – Τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική νωρίτερα για πτώση άνδρα στο Άλσος Βεϊκου στο Γαλάτσι από μεγάλο ύψος στην προσπάθειά του να πετάξει χαρταετό.
Ο άνδρας φέρεται να έπεσε από ύψος 7 μέτρων ενώ προσπαθούσε να πετάξει τον χαρταετό και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβίσει.
Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
