ΕΛΛΑΔΑ

23.02.2026 17:56

Άνδρας έπεσε από 7 μέτρα στο Άλσος Βεϊκου, στην προσπάθειά του να πετάξει χαρταετό – Τον απεγκλώβισε η Πυροσβεστική

23.02.2026 17:56
Untitled-design-16

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική νωρίτερα για πτώση άνδρα στο Άλσος Βεϊκου στο Γαλάτσι από μεγάλο ύψος στην προσπάθειά του να πετάξει χαρταετό.

Ο άνδρας φέρεται να έπεσε από ύψος 7 μέτρων ενώ προσπαθούσε να πετάξει τον χαρταετό και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβίσει.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

1 / 3