Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκια έξω από το Ελευθεριακό Στέκι Victoire (videos)

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη έπειτα από έκρηξη έξω από κτίριο στην οδό Αγίας Τριάδος.
Σύμφωνα με το thestival, ο χώρος όπου σημειώθηκε η έκρηξη χρησιμοποιείται ως στέκι ατόμων που πρόσκεινται στον αντιεξουσιαστικό χώρο.
Φθορές υπέστη και σε ένα όχημα που ήταν σταθμευμένο στην περιοχή.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη που προκλήθηκε από δύο γκαζάκια σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα στόρια και στην πρόσοψη του ισογείου, όπου στεγάζεται το Ελευθεριακό Στέκι «Victoire».
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν εκκωφαντικό θόρυβο και βγήκαν στα μπαλκόνια τους για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.
“Γύρω στις 04:20, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος. Είπαμε βόμβα, κάτι έγινε. Βγήκαμε όλοι στα μπαλκόνια αλλά δεν καταλάβαμε τι έγινε, Τώρα που βγήκα έξω είδα τι έγινε. Τρομάξαμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ δυνατός ο θόρυβος”, ανέφερε ένοικος διπλανής πολυκατοικίας.
Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία που περισυνέλεξε υπολείμματα των αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών.
Οι αρχές απέκλεισαν το σημείο με κορδέλα ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.
Η υπόθεση ερευνάται από την Κρατική Ασφάλεια.
