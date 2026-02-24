search
ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 09:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.02.2026 08:25

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκια έξω από το Ελευθεριακό Στέκι Victoire (videos)

24.02.2026 08:25
gazaki_thess

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη έπειτα από έκρηξη έξω από κτίριο στην οδό Αγίας Τριάδος.

Σύμφωνα με το thestival, ο χώρος όπου σημειώθηκε η έκρηξη χρησιμοποιείται ως στέκι ατόμων που πρόσκεινται στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Φθορές υπέστη και σε ένα όχημα που ήταν σταθμευμένο στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη που προκλήθηκε από δύο γκαζάκια σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στα στόρια και στην πρόσοψη του ισογείου, όπου στεγάζεται το Ελευθεριακό Στέκι «Victoire».

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν εκκωφαντικό θόρυβο και βγήκαν στα μπαλκόνια τους για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

“Γύρω στις 04:20, ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος. Είπαμε βόμβα, κάτι έγινε. Βγήκαμε όλοι στα μπαλκόνια αλλά δεν καταλάβαμε τι έγινε, Τώρα που βγήκα έξω είδα τι έγινε. Τρομάξαμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ δυνατός ο θόρυβος”, ανέφερε ένοικος διπλανής πολυκατοικίας.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία που περισυνέλεξε υπολείμματα των αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών.

Οι αρχές απέκλεισαν το σημείο με κορδέλα ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Η υπόθεση ερευνάται από την Κρατική Ασφάλεια.

Διαβάστε επίσης:

Κηφισιά: Κινηματογραφική καταδίωξη 72χρονου μάνατζερ που δεν σταμάτησε σε σήμα της Τροχαίας

Εισροή υδάτων σε σκάφος βορειοανατολικά της Σύρου – Χωρίς κίνδυνο οι έξι επιβαίνοντες

Σοκάρει η μαρτυρία 25χρονης: Έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της, την χτύπησε στο κεφάλι – «Δεν με άφηνε να φύγω»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PODCAST DENTAKIS SITE 24.02
PODCASTS

Παντελής Δεντάκης: «Οι παραστάσεις για εφήβους και παιδιά είναι κυρίως για τους γονείς τους»

gewrgiadis-nosokomeio-nikaias-epeisodia-6
ΥΓΕΙΑ

«Πόλεμος» Γεωργιάδη-ΟΕΝΓΕ μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας: «Θα ξαναπάω» λέει ο υπουργός – «Θα τον περιμένουμε» λέει η ΟΕΝΓΕ

olympiacos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Με πίστη αλλά και λιγοστές ελπίδες για την ανατροπή στο Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός (videos)

tsaltabasis-new
LIFESTYLE

Θανάσης Τσαλταμπάσης: «Όταν γεννήθηκε η κόρη μου, κατάλαβα γιατί μπορεί να χωρίσει ένα ζευγάρι μόλις κάνει παιδί (Video)

PASOK_ANDROULAKIS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Μηχανισμοί εναντίον πολιτικής – Η επιδίωξη Ανδρουλάκη και οι κρίσιμες αποφάσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastiko_2002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το τέλος του «ελληνικού ονείρου»

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

brad-pitt-new
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Στην Αττική θα συνεχιστούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του – Τα ακριβή σημεία και οι ημερομηνίες

vasilis-paiteris-new
LIFESTYLE

Βασίλης Παϊτέρης: «Κύριε Τσακνή, είστε γύφτος; - Δεν είναι δικό του τραγούδι "ο Μπαλαμός"»

chevron ydrogono
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ενεργειακή κοσμογονία στην Ανατολική Μεσόγειο - Ποιοι είναι οι 8 μεγάλοι παίκτες που ψάχνουν τα οικόπεδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 09:37
PODCAST DENTAKIS SITE 24.02
PODCASTS

Παντελής Δεντάκης: «Οι παραστάσεις για εφήβους και παιδιά είναι κυρίως για τους γονείς τους»

gewrgiadis-nosokomeio-nikaias-epeisodia-6
ΥΓΕΙΑ

«Πόλεμος» Γεωργιάδη-ΟΕΝΓΕ μετά τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας: «Θα ξαναπάω» λέει ο υπουργός – «Θα τον περιμένουμε» λέει η ΟΕΝΓΕ

olympiacos_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Με πίστη αλλά και λιγοστές ελπίδες για την ανατροπή στο Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός (videos)

1 / 3