search
ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 11:52
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.02.2026 09:43

Θεσσαλονίκη: Νεαροί λήστεψαν περαστικούς με την απειλή γκλοπ, τρεις συλλήψεις

24.02.2026 09:43
perpipoliko new

Τρεις νεαροί συνελήφθησαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι ότι λήστεψαν, χθες τα ξημερώματα, δύο πεζούς, από τους οποίους αφαίρεσαν, με την απειλή χρήσης πτυσσόμενων γκλοπ, ισάριθμες χρυσές αλυσίδες.

Πρόκειται για δύο Έλληνες (18 και 19 ετών, αντίστοιχα) κι έναν Αλβανό (19 ετών), εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

Κατά τον εντοπισμό τους οι φερόμενοι ως δράστες πέταξαν τις αλυσίδες και τα γκλοπ σε παρακείμενο κάδο απορριμάτων.

Επιπλέον, στην κατοχή ενός εκ των τριών συλληφθέντων βρέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, ενώ ο αλλοδαπός, κατά τον αστυνομικό έλεγχο, προέκυψε ότι βρίσκεται παράνομα στη χώρα.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Ηλικιωμένος αυτοκτόνησε με καραμπίνα

Ρέθυμνο: Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παρέσυρε μηχανές και καρφώθηκε σε κολώνα (photos)

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκια έξω από το Ελευθεριακό Στέκι Victoire (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
warner bros new
MEDIA

Warner Bros Discovery: Σασπένς με τη νέα προσφορά της Paramount

von-der-leien
ΚΟΣΜΟΣ

Στα… μαχαίρια χώρες της ΕΕ με την Κομισιόν – Δίνει επιπλέον εξουσίες στο Κοινοβούλιο, απειλούν με προσφυγή στα δικαστήρια

tom-hanks-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Τομ Χανκς θα υποδυθεί τον Αβραάμ Λίνκολν στην ταινία «Lincoln in the Bardo» (Video)

leoforeio
ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Αυτοί είναι οι δρόμοι στην Αθήνα που τοποθετούνται – Μπαίνουν και σε αστικά λεωφορεία

WOHG64
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διάστημα: Έλληνες αστρονόμοι μελετούν την εξέλιξη ενός υπεργίγαντα αστέρα σε πραγματικό χρόνο (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stegastiko_2002_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Το τέλος του «ελληνικού ονείρου»

brad-pitt-new
LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Στην Αττική θα συνεχιστούν τα γυρίσματα της νέας ταινίας του – Τα ακριβή σημεία και οι ημερομηνίες

akylas-lego
LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas έγινε Lego και συνεχίζει να βρίσκεται στη 2η θέση των προγνωστικών

vasilis-paiteris-new
LIFESTYLE

Βασίλης Παϊτέρης: «Κύριε Τσακνή, είστε γύφτος; - Δεν είναι δικό του τραγούδι "ο Μπαλαμός"»

chevron ydrogono
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ενεργειακή κοσμογονία στην Ανατολική Μεσόγειο - Ποιοι είναι οι 8 μεγάλοι παίκτες που ψάχνουν τα οικόπεδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 24.02.2026 11:51
warner bros new
MEDIA

Warner Bros Discovery: Σασπένς με τη νέα προσφορά της Paramount

von-der-leien
ΚΟΣΜΟΣ

Στα… μαχαίρια χώρες της ΕΕ με την Κομισιόν – Δίνει επιπλέον εξουσίες στο Κοινοβούλιο, απειλούν με προσφυγή στα δικαστήρια

tom-hanks-new
ΣΙΝΕΜΑ

Ο Τομ Χανκς θα υποδυθεί τον Αβραάμ Λίνκολν στην ταινία «Lincoln in the Bardo» (Video)

1 / 3