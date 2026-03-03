search
03.03.2026 08:33

Βόλος: Nεκρή ηλικιωμένη σε ασανσέρ ξενοδοχείου – Το τραύμα στο κεφάλι και το επικρατέστερο σενάριο

asanser_lobby

Νεκρή εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα σε ασανσέρ ξενοδοχείου στον Βόλο, το απόγευμα της Δευτέρας (02.03.2026).

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, η άτυχη ηλικιωμένη βρέθηκε μέσα στο ασανσέρ του ξενοδοχείου έχοντας τραύμα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, όλα δείχνουν ότι ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Όπως έγινε γνωστό από το οικογενειακό της περιβάλλον, η γυναίκα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, καθώς έδινε μάχη με τον καρκίνο, για τον λόγο αυτό δε, ήρθε στον Βόλο για τη διενέργεια εξετάσεων.

Οι αστυνομικές αρχές, που από την πρώτη στιγμή απέκλεισαν τον χώρο ωστόσοι φαίνεται πως απορρίπτουν το σενάριο εγκληματικής ενέργειας.

Τα έως τώρα ευρήματα δεν καταδεικνύουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε βίαιο περιστατικό, ενώ το τραύμα στο κεφάλι εκτιμάται ότι προκλήθηκε πιθανότατα από πτώση τη στιγμή της κατάρρευσης.

Παράλληλα, αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα διέμενε στο ξενοδοχείο μαζί με τον γιο της, ο οποίος μεταφέρθηκε στην αστυνομία, όπου κατέθεσε στο πλαίσιο της προανάκρισης.

