Μαρούσι: Επιχείρησαν να κλέψουν σταθμό φόρτισης αυτοκινήτων και έπαθαν ηλεκτροπληξία

03.03.2026 09:43
fortistes new

Ηλεκτροπληξία έπαθαν δυο άνδρες Πακιστανικής καταγωγής που προσπάθησαν να κλέψουν μια εγκατάσταση με φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων στο Μαρούσι.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι δυο άνδρες, 51 και 35 ετών έβαλαν στόχο τον ηλεκτρικό φορτιστή οχημάτων, πιθανότατα για να πάρουν τον χαλκό που είχε μέσα.

Στην προσπάθειά τους να αφαιρέσουν όμως τη συσκευή, τους χτύπησε ρεύμα.

Οι δύο άνδρες έπαθαν ηλεκτροπληξία και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ένας από αυτούς νοσηλεύεται μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Αποτέλεσμα της απόπειρας ήταν να μείνει, προσωρινά, χωρίς ρεύμα η γύρω περιοχή.

