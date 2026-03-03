Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για τη δολοφονία ηλικιωμένου το 2017 – Οι πλάκες χρυσού και η τρίχα που «έλυσε» τον γρίφο

Στη σύλληψη μιας 33χρονης οικιακής βοηθού για ανθρωποκτονία και διακεκριμένη κλοπή προχώρησαν τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Στις 11 Αυγούστου του 2017 είχε εντοπιστεί από αστυνομικούς το πτώμα 92χρονου μέσα στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια. Κατά τη αυτοψία που είχε διενεργηθεί, εντοπίστηκε μαχαίρι, ενώ κατά την εξερεύνηση που πραγματοποιήθηκε στο διαμέρισμα, καθώς και στο όχημα του θύματος, βρέθηκαν σημαντικά εργαστηριακά ευρήματα.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει μια τρίχα που δεν αντιστοιχούσε στο θύμα. Η ανάλυση DNA απέδωσε γενετικό τύπο που ανήκει σε γυναίκα, τα γενετικά στοιχεία της οποίας εμπεριέχονται και σε μίγματα γενετικών στοιχείων που ανιχνεύτηκαν στα νύχια του δεξιού χεριού του θύματος, σε διχτυωτή μαξιλαροθήκη που βρέθηκε κατά την αυτοψία στο σπίτι του υπερήλικα, στο κάθισμα του οδηγού και στην πλάτη του καθίσματος του συνοδηγού. Τα ευρήματα αναλύθηκαν χωρίς όμως να οδηγήσουν κάπου συγκεκριμένα.

Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2023 ενας 59χρονος κατήγγειλε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, σύμφωνα με την οποία, η οικιακή βοηθός του στις 28 Νοεμβρίου του 2023 έκλεψε από το σπίτι του, τρεις πλάκες χρυσού, συνολικής αξίας 130.000 ευρώ.

Παράλληλα, ο άνδρας παρέδωσε στους αστυνομικούς το ποτήρι από το οποίο είχε πιει η οικιακή βοηθός, καθώς και το ηλεκτρονικό της τσιγάρο για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.

Μετά τη συγκριτική εξέταση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών των ευρημάτων των δύο υποθέσεων, προέκυψε ταύτιση του γενετικού τύπου που είχε ανιχνευθεί στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας με τον γενετικό τύπο που εντοπίστηκε στην υπόθεση της διακεκριμένης κλοπής, ο οποίος αντιστοιχεί στην 33χρονη κατηγορούμενη.

Στο πλαίσιο αυτό, το απόγευμα της Κυριακής 1 Μαρτίου, η κατηγορούμενη προσήχθη στην έδρα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι της, βρέθηκε και κατασχέθηκε φυσίγγιο πυροβόλου όπλου.

Για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας και ληστείας, η κατηγορούμενη συνελήφθη δυνάμει σχετικού εντάλματος και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Εκτελέσεων Ποινών Αθηνών, ενώ για τη δεύτερη υπόθεση, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της για διακεκριμένη κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Διαβάστε επίσης:

Βόλος: Nεκρή ηλικιωμένη σε ασανσέρ ξενοδοχείου – Το τραύμα στο κεφάλι και το επικρατέστερο σενάριο

Θεσσαλονίκη: Έξι μήνες φυλακή στον 47χρονο που απέδρασε από το Ιπποκράτειο

Βόλος: Μαιευτήρας καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκιση με αναστολή για τον θάνατο εμβρύου