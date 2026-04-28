Τσουκαλάς: Αφού δεν ήθελε ο Τζαβέλλας να καλέσει τον Ντίλιαν θα τον καλέσουμε εμείς

«Εμείς αυτό που περιμέναμε είναι τουλάχιστον, μετά από όλα αυτά, ο Εισαγγελέας να ζητήσει από τον κ. Ντίλιαν να παρουσιάσει τα στοιχεία που λέει ότι έχει στην κατοχή του. Το έκανε; Όχι», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς μιλώντας στην ΕΡΤnews, ενώ σχολίασε για τη διάταξη Τζαβέλλα ότι «πρόκειται για μία απόφαση που λίγο πολύ προσπαθεί να μας πείσει ότι τέσσερις ιδιώτες είχαν ως χόμπι να ακούνε υπουργούς».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «περιμέναμε, επίσης, να ζητήσει από υπουργούς, όπως ο κ. Γεωργιάδης που επιχαίρει το κλείσιμο της υπόθεσης, και όπως ο κ. Χατζηδάκης, που δεν έχει συνδράμει τη δικαιοσύνη, να συνεισφέρουν έστω και τώρα στην υπόθεση». Σημείωσε ότι γίνεται λόγος για κατασκοπεία και αναρωτήθηκε: «για να μάθει κάποιος αν έχουν διαρρεύσει κρατικά μυστικά δεν θα πρέπει να καλέσει τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ και να ρωτήσει αν υπήρχαν όντως ευαίσθητα αρχεία σε αυτό;». «Έπρεπε να γίνει έρευνα», τόνισε.

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε την αναφορά που έκανε ο συνήγορος του Θανάση Κουκάκη, Ζαχαρίας Κεσσές, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ότι «την Παρασκευή πήγε για άλλους εντολείς του -οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία των θυμάτων και των στόχων παρακολούθησης- να υποβάλλει μήνυση και ενημέρωσε ότι έχει και καινούργια στοιχεία για την έρευνα και του είπαν περίπου να έρθει από Δευτέρα», όμως «τη Δευτέρα η υπόθεση πήγε για αρχειοθέτηση». «Αυτό δεν δημιουργεί μια πολύ αρνητική εντύπωση; Δεν δημιουργεί μια εντύπωση που μπορεί κάποιοι να μην ήθελαν να ανοίξει και στον φόβο να γίνουν μηνύσεις και η υπόθεση να τρέξει, την έκλεισαν;», διερωτήθηκε.

Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ θα υποβάλλει αίτημα για εξεταστική επιτροπή και τόνισε ότι «αφού δεν ήθελε ο κ. Τζαβέλλας να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν, θα καλέσουμε εμείς τον κ. Ντίλιαν». «Θα καλέσουμε και τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Χατζηδάκη και τον κ. Δένδια και μια σειρά στόχων παρακολούθησης – και να καλέσουμε και τον Χασάπη, ο οποίος φαίνεται ότι έχασε μια κάρτα αλλά την βρήκε κάποιος και μάλιστα βρήκε και το pin αυτής σωστά τρεις φορές», προσέθεσε, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ καλεί την αντιπολίτευση να έρθει και να υπερψηφίσει την πρότασή του, καθώς και «σύσσωμο και τον νομικό κόσμο και την κοινωνία των πολιτών, τους δήμους, τα επιμελητήρια, τους συλλόγους να έρθουν με ψηφίσματα». «Για εμάς είναι θέμα δημοκρατίας το να απαντήσουμε στον αυταρχισμό και την ορμπανοποίηση», τόνισε, ενώ αναφέρθηκε και στην επιστολή πέντε βουλευτών της ΝΔ για το επιτελικό κράτος. «Άρα, όταν έρχονται πια και ομολογούν οι ίδιοι βουλευτές ότι εδώ πέρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και είναι ο επιτελικός αυταρχισμός του κ. Μητσοτάκη που πρέπει να τερματιστεί, τότε κάτι συμβαίνει και πρέπει να έρθει η αλλαγή», σχολίασε.

«Και βέβαια μετά θα δούμε και όλα τα δικαστικά μέσα», τόνισε. Επισήμανε ότι «ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε και είπε ότι αφού προσπαθούν την υπόθεση να την βάλουν στο αρχείο και να βάλουν στο αρχείο την αλήθεια, πρέπει πια τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία παρακολουθήθηκαν να έχουν τα ίδια την ευθύνη για να μην μείνει η αλήθεια στο σκοτάδι. Τα πολιτικά πρόσωπα αλλά και όλοι όσοι υπήρξαν θύματα οφείλουν να υποβάλλουν μήνυση για να ξανανοίξει η υπόθεση. Εμείς δεν πρόκειται να σταματήσουμε τον αγώνα».

Για τη δίκη των Τεμπών ο κ. Τσουκαλάς είπε πως «το γεγονός, ότι πράγματι γίνεται παράσταση πολιτικής αγωγής, μόνο για τέσσερις κατηγορούμενους (σ.σ. από το Δημόσιο) προφανώς και δημιουργεί ένα μείζον ζήτημα. Είναι σαν να λέει το κράτος ότι αυτοί έχουν την ευθύνη και ότι όσοι είναι κρατικοί αξιωματούχοι ή οτιδήποτε άλλο δεν φέρουν καμία ευθύνη». «Αυτό πρέπει να μας απαντήσει, για ποιο λόγο η κυβέρνηση το επιλέγει», ανέφερε.

Ερωτηθείς μεταξύ άλλων «σχετικά με το κόμμα του κ. Τσίπρα», ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι ο αγώνας του ΠΑΣΟΚ είναι μονομέτωπος, «εμείς καλούμε τον δημοκρατικό κόσμο να συμπαραταχθεί μαζί μας, με τη δύναμη η οποία καθημερινά δίνει τη μάχη και ασκεί αντιπολίτευση δομική, πολυθεματική, με προτάσεις και που έχει επιτύχει τις μεγάλες νίκες στο Κοινοβούλιο και έχει οδηγήσει σε παρατήσεις υπουργούς, αλλά και αυτήν την αντιπολίτευση που έχει έτοιμο πολιτικό σχέδιο και πρόγραμμα για να κυβερνάται η χώρα με σταθερότητα, με ομαλότητα και όχι με τα λάθη του παρελθόντος». «Η λύση δεν είναι το παρελθόν, η λύση είναι το μέλλον», σχολίασε.

