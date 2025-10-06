Λιάγκας: Κόλαφος κατά Μπισμπίκη για επίσκεψη στον Ρούτσι – «Είσαι βλαξ! Τελειώνει η κουβέντα εδώ» (Video)

Την πρωτοβουλία του Βασίλη Μπισμπίκη να συναντήσει τον Πάνο Ρούτσι στο Σύνταγμα σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας, ξεσπώντας στον τηλεοπτικό αέρα, καθώς -όπως υποστήριξε- όταν έχεις αρνητική δημοσιότητα λόγω του τροχαίου στη Φιλοθέη και λίγα 24ωρα αργότερα επιλέγεις να εμφανιστείς στο πλευρό ενός πατέρα που διεκδικεί με κίνδυνο της ζωής του τα αυτονόητα για το νεκρό παιδί του, ένα «θέμα εθνικό που μας πονά όλους», τότε αυτά τα δυο, μοιραία θα μπλεχτούν και μοιραία θα φανεί εκμεταλλεύεσαι τη μια κατάσταση για να ξεχαστεί η άλλη…

«Κάποιος τους συμβούλεψε με τη Βανδή για να ξεχαστεί το θέμα, να πάνε στον Ρούτσι. Αν το είπε κάποιος αυτό στον Μπισμπίκη, πρέπει να τον διώξει χθες. Είναι δύο διαφορετικές ιστορίες. Αν κάποιος τον συμβούλεψε, είναι λάθος. . Δεν πας, θα μπλεχτούν τα δύο θέματα. Όταν έχεις αρνητική δημοσιότητα -αδίκως κατ’ εμέ-, γιατί έγινε κάτι που μπορεί να συμβεί κάθε μέρα, δεν μπλέκεις ένα θέμα τέτοιο προσωπικό, με ένα θέμα εθνικό που μας πονάει όλους. Ακόμα και να σε φώναξε ο Ρούτσι! Η συνέντευξη με τον Συρίγο προφανώς ήταν συνεννοημένη. Δεν είμαστε και ηλίθιοι δα! Την επόμενη ημέρα, αν εγώ ήμουν εσύ, αν άκουγα τη γυναίκα του Ρούτσι να λέει ότι δεν με κάλεσαν ποτέ, θα ήθελα να ανοίξει ένας λάκκος να μπω μέσα να με σκεπάσει η γη. Για εμένα αυτό, επικοινωνιακά είναι πολύ χειρότερο από το ένας άνθρωπος έπεσε πάνω σε τέσσερα αυτοκίνητα» είπε και πρόσθεσε:

«Αν πραγματικά ενδιαφέρεσαι γι’ αυτόν και ξέρεις ότι αν πας το θέμα θα πάει αλλού, δεν πας. Έχεις κάποιον που σε συμβουλεύει να μην πας, είναι λάθος. Όλο φαίνεται σαν εκμετάλλευση και δεν είναι ωραίο γαμώτο να εκμεταλλεύεσαι έναν πατέρα που μπορεί να πεθάνει αύριο επειδή θέλει να δικαιωθεί για το παιδί του. Είσαι βλαξ! Τελειώνει η κουβέντα εδώ. Τι άλλο να πεις;».

