«Μαζευτείτε να ψηφίσετε πότε θα μιλάω»: Η απάντηση Λιάγκα σε Happy Day, Χρηστίδου και Χατζίδου

Με ένα story στο Instagram σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας τα επικριτικά σχόλια συναδέλφων του.

«Παιδιά μην τσακώνεστε!!! Λέω να μαζευτείτε και να ψηφίσετε… πότε θα μιλάω, πόσο θα μιλάω, πού θα μιλάω και τι ακριβώς θέλετε να λέω. Και ενημερώστε με. Κάτι δικά μου», έγραψε, χωρίς να κατονομάζει όσους έχουν σχολιάσει δηκτικά τη δήλωσή του.

O παρουσιαστής του ΑΝΤ1 πλησίασε τους δημοσιογράφους, που βρίσκονταν έξω από την «Ταράτσα του Φοίβου», μετά την παράσταση Μαζωνάκη, και αφού δήλωσε ότι δεν μιλάει στις κάμερες, είπε ότι θέλει να πει μόνο δυο πράγματα για τον τραγουδιστή.

Η δήλωσή του σχολιάστηκε σκωπτικά από το πάνελ της εκπομπής Happy Day, με τον Δημήτρη Παπανώτα να λέει πως όταν και ο ίδιος μέσω της εκπομπής του κάνει «πεσίματα», δε μπορεί να λέει ότι δε μιλάει. Ανάλογα σχόλια δέχτηκε ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 και από τη Σίσσυ Χρηστίδου και την Ελένη Χατζίδου.

Χρηστίδου: «Άσε να κάνουν και οι υπόλοιποι το ίδιο»

«Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέει, ότι έχεις δικαίωμα να μη μιλήσεις, αλλά άσε να κάνουν και οι υπόλοιποι το ίδιο» σχολίασε η Σίσσυ Χρηστίδου στην εκπομπή της το Σάββατο.

«Απλά εγώ θεωρώ ότι όταν έχεις αυτή τη θέση, όπως την έχουμε εμείς εδώ, και όποτε θέλουμε μιλάμε και όποτε θέλουμε όχι, δεν παίζουμε μετά ένα πλάνο ενός ανθρώπου που γυρνάει την πλάτη και λέμε “α, γύρισε την πλάτη”. Δεν το σχολιάζεις. Εκεί θεωρώ ότι το χάνει ο Γιώργος. Εξαιρεί τον εαυτό του, δεν πρέπει εμείς να τον σχολιάζουμε αλλά μόνο εκείνος μπορεί να μας παίζει. Εξαιρεί τον εαυτό του ότι αν κάποιος δε μιλάει στην κάμερά του, θα τους κατηγορήσει γι’ αυτό ενώ αυτός δε μιλάει. Ας έχει μια στάση για τους άλλους, ίδια με αυτή που έχει για τον εαυτό του», πρόσθεσε.

Χατζίδου: «Αν λειτουργούσαμε όλοι, όπως ο Λιάγκας, δεν θα έβγαινε η δουλειά»

«Αν λειτουργούσαμε όλοι όπως ο Λιάγκας, δεν θα έβγαινε η δουλειά. Αν είναι αυτή η γραμμή του, ας το δέχονται οι άλλοι και ας μην μιλάνε σε αυτόν», δήλωσε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του Star.

