ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 11:40
Ουκρανία: Ένας νεκρός από επίθεση drones στην Ζαπορίζια – Ζημιές στο λιμάνι της Οδησσού

Επίθεση με drones δέχτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας το ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού, στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης Ολέξι Κουλέμπα.

Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε θέσεις ελλιμενισμού, αποθήκες, σιδηροδρομικές υποδομές και εγκαταστάσεις του φορέα διαχείρισης του λιμένα, σύμφωνα με ανάρτηση του Κουλέμπα στο Telegram.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματισμοί από την επίθεση και το λιμάνι συνεχίζει να λειτουργεί, σύμφωνα με την αρχή λιμένων της Ουκρανίας.

Ο Κουλέμπα δήλωσε επίσης ότι επίθεση με ρωσικό drone σε σιδηροδρομικές υποδομές στην περιοχή της νότιας Ζαπορίζια στοίχισε τη ζωή σε έναν βοηθό μηχανοδηγού, ενώ ο ίδιος ο μηχανοδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε 215 drones κατά της χώρας από τις 6 μ.μ (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) χθες και 189 καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.

Ρωσία: Δύο νεκροί στην πόλη Σιζράν μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την κατάρρευση τμήματος πολυκατοικίας στη ρωσική πόλη Σιζράν ύστερα από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ⁠RIA Novosti μετέδωσε νωρίτερα, επικαλούμενο τις τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ότι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

