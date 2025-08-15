Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στα Κύθηρα – Πού είναι το επίκεντρο

Σεισμός μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα Κύθηρα στις 10:50 το βράδυ της Παρασκευής (15.08.2025), σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός στα Κύθηρα προέρχεται από τον εστιακό χώρο που απέχει 3 χιλιόμετρα νότια από την περιοχή του Ποταμού.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης βρίσκεται στα 15,4 χιλιόμετρα.