search
ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 09:18
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.08.2025 08:22

Αιγάλεω: Μεγάλη φωτιά σε εργoστάσιο ανακύκλωσης – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

16.08.2025 08:22
fotia_pyrosvestiki_1906_1460-820_new

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε, πριν από λίγη ώρα, σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, στην οδό Θεσσαλίας, στο Αιγάλεω.

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμανε συναγερμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο όπου φυλάσσονται μεγάλες ποσότητες ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν γρήγορα.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ, ενώ γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά ώστε να μην εξαπλωθεί σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει τον ουρανό, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Διαβάστε επίσης:

Είδος πολυτελείας για τους Έλληνες οι διακοπές – Οι 3 λόγοι που το 60% όσων πάνε επιλέγουν ηπειρωτικό προορισμό

Καιρός σήμερα: Αίθριος με 35άρια και 7 μποφόρ – Πού αναμένονται μπόρες (Video)

Βυζάντιο: Κοινωνία και καθημερινή ζωή / ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ – Οι τεχνίτες και οι έμποροι της Κωνσταντινούπολης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fwtia_portogalia
ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Στο έλεος των πυρκαγιών – Νεκρός ο πρώην δήμαρχος της Γκουάρντα

solwmou
LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: «Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε να κόψω τις κόκες» (Video)

luna_park_atixima
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ – Εκσφενδονίστηκαν από «ταψί» 4 άνθρωποι (Video)

fotia_pyrosvestiki_1906_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Μεγάλη φωτιά σε εργoστάσιο ανακύκλωσης – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

HillaryClinton
ΚΟΣΜΟΣ

Χίλαρι Κλίντον: Θα πρότεινα τον Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης, αν λήξει ο πόλεμος χωρίς να παραχωρήσει η Ουκρανία εδάφη στη Ρωσία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

POUTIN_XEIRONOMIA_ALASKA
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Τον ρώτησαν «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους» – Η μη λεκτική απάντηση που θα συζητηθεί

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

vrachali-new
MEDIA

Χριστίνα Βραχάλη: Και επισήμως στην ΕΡΤ - «22 χρόνια μετά, επιστρέφω εκεί από όπου ξεκίνησα»

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025 09:17
fwtia_portogalia
ΚΟΣΜΟΣ

Πορτογαλία: Στο έλεος των πυρκαγιών – Νεκρός ο πρώην δήμαρχος της Γκουάρντα

solwmou
LIFESTYLE

Μαρία Σολωμού: «Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε να κόψω τις κόκες» (Video)

luna_park_atixima
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ – Εκσφενδονίστηκαν από «ταψί» 4 άνθρωποι (Video)

1 / 3