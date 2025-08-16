Αιγάλεω: Μεγάλη φωτιά σε εργoστάσιο ανακύκλωσης – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε, πριν από λίγη ώρα, σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, στην οδό Θεσσαλίας, στο Αιγάλεω.

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σήμανε συναγερμός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χώρο όπου φυλάσσονται μεγάλες ποσότητες ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα οι φλόγες να επεκταθούν γρήγορα.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ, ενώ γίνεται προσπάθεια να περιοριστεί η φωτιά ώστε να μην εξαπλωθεί σε γειτονικές εγκαταστάσεις.

Πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει τον ουρανό, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

