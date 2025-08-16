Λάρισα: Φωτιά σε χωματερή στη Χάλκη, ουρές χιλιομέτρων στα διόδια Μοσχοχωρίου

Μεγάλη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Λάρισα για τη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, σήμερα το μεσημέρι, σε χωματερή κοντά στο χωριό Χάλκη του Δήμου Κιλελέρ, δίπλα στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Οι Αρχές έχουν διακόψει την κυκλοφορία με αποτέλεσμα να σχηματιστούν ουρές χιλιομέτρων πριν από τα διόδια Μοσχοχωρίου, στο ρεύμα ανόδου προς Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, στο σημείο έχουν ήδη σπεύσει έξι οχήματα της Πυροσβεστικής καθώς και η Αστυνομία, για την εκτροπή των οχημάτων από τον κόμβο της Νίκαιας της ΠΑΘΕ, στην παλιά εθνική οδό, εξαιτίας των πυκνών καπνών.

