Εξιχνιάστηκε εγκληματική ομάδα απατεώνων: 24χρονοι προσποιούνταν τους λογιστές και έπαιρναν χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένους

Παλιοί γνώριμοι των Αρχών είναι οι δύο 24χρονοι, που συνελήφθησαν στις 10 Αυγούστου, κατηγορούμενοι για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού-Αργυρούπολης τους εντόπισαν, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, στο Κερατσίνι.

Όπως διαπίστωσαν, οι κατηγορούμενοι από τον περασμένο Ιούλιο είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό την τέλεση απατών και συνακόλουθα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Δρώντας με διαφορετική σύνθεση και εναλλασσόμενους ρόλους, τα μέλη της συμμορίας καλούσαν πρωινές και μεσημεριανές ώρες, κυρίως ηλικιωμένους, χρησιμοποιώντας επιχειρησιακούς αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων, προσποιούμενοι τους λογιστές και με το πρόσχημα οφειλής προς την εφορία ή αποφυγής επιβολής προστίμου τους ζητούσαν να παραδώσουν χρυσαφικά προκειμένου να εκτιμηθεί η αξία τους, καθώς και χρηματικά ποσά.

Στη συνέχεια, μέλος της εγκληματικής ομάδας, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, μετέβαινε στις οικίες των θυμάτων με επιχειρησιακό όχημα, το οποίο είχε μισθωθεί από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων και παραλάμβανε χρυσαφικά και χρηματικά ποσά.

Μετά από έρευνα στην κατοχή τους αλλά και τις οικίες τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ζεύγος γυαλιών ηλίου, χειρουργική μάσκα και ρουχισμός που είχαν χρησιμοποιηθεί σε διάφορες απάτες,

2 επιχειρησιακές συσκευές κινητών τηλεφώνων,

μικροποσότητα κάνναβης και φαρμακευτικά δισκία.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 7 περιπτώσεις απάτης, διαπραχθείσες σε Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Βριλήσσια, Αχαρνές, Μαρούσι και Πειραιά.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

