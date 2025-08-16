Μάχη με τις φλόγες σε Ηλεία και Καλάβρυτα – 112 για ετοιμότητα των κατοίκων στις περιοχές

Μάχη με τις φλόγες εξελίσσσεται για ακόμα μία μέρα ταυτόχρονα σε περιοχές της επικρατείας. Το 112 έχει σημάνει συναγερμό για κατοίκους της Ηλείας και των Καλαβρύτων ώστε να είναι σε ετοιμότητα για τυχόν εκκένωση.

Φωτιά στην Ηλεία

Φωτιά ξέσπασε, λίγο μετά τη 1.30 το μεσημέρι του Σαββάτου, σε δασική έκταση στην περιοχή Βυτιναίικα της Ηλείας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά σε ελαιώνες και σε σχετικά μικρή απόσταση από τα σπίτια.

Στη 1.32 το μεσημέρι, εστάλη μήνυμα και από το 112 με το οποίο κάτοικοι και επισκέπτες καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, αυτή τη στιγμή καίγονται δύο αυτοκίνητα μέσα σε λιοστάσι, ενώ η πυρκαγιά κινείται απειλητικά προς το χωριό Αμπελώνα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Στη μάχη και τρία αεροσκάφη

Μέχρι στιγμής έχουν κινητοποιηθεί 35 πυροσβέστες με 9 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου και τρία αεροσκάφη.

Βυτιοφόρα και μηχανήματα έργου ΟΤΑ συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης.

Φωτιά στο Λιβάρτζι Καλαβρύτων

Την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε η φωτιά που εκδηλώθηκε, το μεσημέρι του Σαββάτου, στο Λιβάρτζι Καλαβρύτων.

Για την πυρκαγιά εκδόθηκε και μήνυμα του 112, με το οποίο οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

Τρία ελικόπτερα στη μάχη της κατάσβεσης

Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Αναλυτικά, αυτή τη στιγμή επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 4 πυροσβεστικά οχήματα και 3 ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού

Παράλληλα, στη μάχη με τη φωτιά συνδράμουν και βυτιοφόρα καθώς και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της φωτιάς, καθώς οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να δυσκολέψουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

