Φωτιά τώρα στο Λιβάρτζι Καλαβρύτων – Μήνυμα του 112 (Video)

Την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε η φωτιά που εκδηλώθηκε, το μεσημέρι του Σαββάτου, στο Λιβάρτζι Καλαβρύτων.
Για την πυρκαγιά εκδόθηκε και μήνυμα του 112, με το οποίο οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.
Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Αναλυτικά, αυτή τη στιγμή επιχειρούν 25 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 4 πυροσβεστικά οχήματα και 3 ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού
Παράλληλα, στη μάχη με τη φωτιά συνδράμουν και βυτιοφόρα καθώς και μηχανήματα έργου των ΟΤΑ, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.
Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της φωτιάς, καθώς οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να δυσκολέψουν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.
