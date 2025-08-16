Πάτρα: Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό – Επιτέθηκε και σε αστυνομικό ενώ βρισκόταν στο τμήμα

Ένας 26χρονος συνελήφθη στην Πάτρα, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του άνδρας για ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο νεαρός οδηγήθηκε στο Γ΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών, όπου προκάλεσε νέο επεισόδιο.

Συγκεκριμένα επιτέθηκε και χτύπησε αστυνομικό, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Διαβάστε επίσης:

Κέρκυρα: Φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του νησιού – Συγκλονιστικό video από τη στιγμή της έκρηξης στον αέρα

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – 2 τραυματίες

Κέρκυρα: Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο – Απεγκλωβίστηκαν οι επιβάτες (Video)