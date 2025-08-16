search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 00:28
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.08.2025 22:55

Πάτρα: Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό – Επιτέθηκε και σε αστυνομικό ενώ βρισκόταν στο τμήμα

16.08.2025 22:55
xeiropedes sullipsi

Ένας 26χρονος συνελήφθη στην Πάτρα, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του άνδρας για ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ο νεαρός οδηγήθηκε στο Γ΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών, όπου προκάλεσε νέο επεισόδιο.

Συγκεκριμένα επιτέθηκε και χτύπησε αστυνομικό, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Διαβάστε επίσης:

Κέρκυρα: Φωτιά σε κινητήρα αεροσκάφους που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του νησιού – Συγκλονιστικό video από τη στιγμή της έκρηξης στον αέρα

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά – 2 τραυματίες

Κέρκυρα: Φωτιά σε τουριστικό λεωφορείο – Απεγκλωβίστηκαν οι επιβάτες (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza_home
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Reuters: Σχέδιο μετεγκατάστασης Παλαιστινίων από τη Γάζα στο Νότιο Σουδάν συζητούν Τελ Αβίβ και Τζούμπα

fotia_1508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε επιφυλακή όλη η χώρα: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας την Κυριακή

macron-merz-starmer-87435
ΚΟΣΜΟΣ

Bild: «Καμία πρόσκληση στους Ευρωπαίους ηγέτες για την συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο»

xeiropedes sullipsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό – Επιτέθηκε και σε αστυνομικό ενώ βρισκόταν στο τμήμα

latsioAtromitos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ξύλο, ένταση και κόκκινες κάρτες στο «φιλικό» του Ατρόμητου με τη Λάτσιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

POUTIN_XEIRONOMIA_ALASKA
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Τον ρώτησαν «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους» – Η μη λεκτική απάντηση που θα συζητηθεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 00:21
gaza_home
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη Reuters: Σχέδιο μετεγκατάστασης Παλαιστινίων από τη Γάζα στο Νότιο Σουδάν συζητούν Τελ Αβίβ και Τζούμπα

fotia_1508_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε επιφυλακή όλη η χώρα: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας την Κυριακή

macron-merz-starmer-87435
ΚΟΣΜΟΣ

Bild: «Καμία πρόσκληση στους Ευρωπαίους ηγέτες για την συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο»

1 / 3