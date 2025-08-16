Πάτρα: Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό – Επιτέθηκε και σε αστυνομικό ενώ βρισκόταν στο τμήμα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένας 26χρονος συνελήφθη στην Πάτρα, ύστερα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του άνδρας για ξυλοδαρμό.
Σύμφωνα με το tempo24.news, ο νεαρός οδηγήθηκε στο Γ΄ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών, όπου προκάλεσε νέο επεισόδιο.
Συγκεκριμένα επιτέθηκε και χτύπησε αστυνομικό, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.
