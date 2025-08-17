search
ΕΛΛΑΔΑ

17.08.2025 07:16

Εύβοια: Υπό μερικό έλεγχο η δασική πυρκαγιά στα Μεσοχώρια (Photos)

17.08.2025 07:16
fotia-evoia-new
Φωτογραφία αρχείου

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε λίγο μετά τις 8.30 το πρωί, η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, στα Μεσοχώρια της Εύβοιας.

Στο σημείο παραμένουν 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, και δύο ελικόπτερα, εθελοντές, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ που δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς

Υπενθυμίζεται πως το νησί της Εύβοιας βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς) και σήμερα. Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται σε καθεστώς υψηλής επικινδυνότητας είναι:

  • Αττική, Κύθηρα, Εύβοια, Βοιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία, Ηλεία, Αχαΐα, Αρκαδία
  • Άρτα, Πρέβεζα, Θεσπρωτία, Μαγνησία, Λάρισα
  • Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Άγιο Όρος, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Έβρος
  • Κρήτη, Δωδεκάνησα, Σποράδες, Σκύρος, Θάσος, Σαμοθράκη, νησιά Ιονίου και Βορειοανατολικού Αιγαίου

