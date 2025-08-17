Εύβοια: Υπό μερικό έλεγχο η δασική πυρκαγιά στα Μεσοχώρια (Photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε λίγο μετά τις 8.30 το πρωί, η φωτιά που εκδηλώθηκε στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής, στα Μεσοχώρια της Εύβοιας.
Στο σημείο παραμένουν 50 πυροσβέστες με 21 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, και δύο ελικόπτερα, εθελοντές, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ που δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.
Υπενθυμίζεται πως το νησί της Εύβοιας βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 3 (υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς) και σήμερα. Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται σε καθεστώς υψηλής επικινδυνότητας είναι:
Διαβάστε επίσης:
Καιρός: Πρόσκαιρες καταιγίδες την Κυριακή σε Ήπειρο και Μακεδονία – Στα ίδια επίπεδα η θερμοκρασία
Σε επιφυλακή όλη η χώρα: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας την Κυριακή
Πάτρα: Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό – Επιτέθηκε και σε αστυνομικό ενώ βρισκόταν στο τμήμα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.