Φωτιά τώρα στη Λάγια Ανατολικής Μάνης – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, νωρίτερα, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάγια Ανατολικής Μάνης.
Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει σε δύσβατη περιοχή.
