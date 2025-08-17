Φωτιά τώρα στη Λάγια Ανατολικής Μάνης – Σηκώθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, νωρίτερα, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάγια Ανατολικής Μάνης.

Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχημάτων, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάγια Ανατολικής Μάνης. Κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 17, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά καίει σε δύσβατη περιοχή.

