Καιρός: Βροχές και ισχυρές καταιγίδες τη Δευτέρα – «Κίτρινη» προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και ισχυρών ριπών ανέμου.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ -που έχει εκδώσει «κίτρινη» προειδοποίηση για καταιγίδες στη Δυτική Πελοπόννησο από τις 13:00 έως τις 20:00 τοπική ώρα- τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονα στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα.
Η αστάθεια θα συνεχιστεί και την Τρίτη 19 Αυγούστου, αν και η ένταση των φαινομένων αναμένεται μειωμένη.
Ο καιρός τη Δευτέρα 18 Αυγούστου
Σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και ενίσχυση ανέμων σε ορεινές περιοχές. Στα βόρεια και νησιά Αιγαίου ο καιρός θα παραμένει γενικά αίθριος. Εκτίμηση θερμοκρασίας: υψηλή έως 32 °C, νυχτερινή έως 19 °C.
Αττική: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι· μετάβαση σε σποραδικές καταιγίδες, κυρίως απόγευμα.
Θεσσαλία, Στερεά ηπειρωτικά, Ήπειρος: Νεφώσεις με πιθανές έντονες καταιγίδες και τοπικά φαινόμενα.
Νησιά Αιγαίου, Κρήτη, Κυκλάδες: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις αρχικά στις Κυκλάδες.
Ο καιρός την Τρίτη 19 Αυγούστου
Αστάθεια συνεχίζεται, με ηλιόλουστη εικόνα και υψηλές θερμοκρασίες (~32 °C) τις μεσημβρινές ώρες. Διατηρείται ενδεχόμενο τοπικών φαινομένων.
Ο καιρός την Τετάρτη 20 Αυγούστου
Καλός και ζεστός καιρός, με ήλιο και θερμοκρασίες έως 32 °C το μεσημέρι, χωρίς ουσιαστικά φαινόμενα αστάθειας.
