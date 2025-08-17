search
17.08.2025 12:37

Καιρός: Βροχές και ισχυρές καταιγίδες τη Δευτέρα – «Κίτρινη» προειδοποίηση από την ΕΜΥ

17.08.2025 12:37
vroxi kalokairi 8876- new

Βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων και ισχυρών ριπών ανέμου.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ -που έχει εκδώσει «κίτρινη» προειδοποίηση για καταιγίδες στη Δυτική Πελοπόννησο από τις 13:00 έως τις 20:00 τοπική ώρα- τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους έντονα στη Νοτιοδυτική Ήπειρο, στη Δυτική Θεσσαλία και στην Κεντρική και Δυτική Στερεά Ελλάδα.

Η αστάθεια θα συνεχιστεί και την Τρίτη 19 Αυγούστου, αν και η ένταση των φαινομένων αναμένεται μειωμένη.

Η αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός τη Δευτέρα 18 Αυγούστου

Σποραδικές καταιγίδες το απόγευμα, με πιθανές χαλαζοπτώσεις και ενίσχυση ανέμων σε ορεινές περιοχές. Στα βόρεια και νησιά Αιγαίου ο καιρός θα παραμένει γενικά αίθριος. Εκτίμηση θερμοκρασίας: υψηλή έως 32 °C, νυχτερινή έως 19 °C.

Αττική: Αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι· μετάβαση σε σποραδικές καταιγίδες, κυρίως απόγευμα.

Θεσσαλία, Στερεά ηπειρωτικά, Ήπειρος: Νεφώσεις με πιθανές έντονες καταιγίδες και τοπικά φαινόμενα.

Νησιά Αιγαίου, Κρήτη, Κυκλάδες: Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις αρχικά στις Κυκλάδες.

Ο καιρός την Τρίτη 19 Αυγούστου

Αστάθεια συνεχίζεται, με ηλιόλουστη εικόνα και υψηλές θερμοκρασίες (~32 °C) τις μεσημβρινές ώρες. Διατηρείται ενδεχόμενο τοπικών φαινομένων.

Ο καιρός την Τετάρτη 20 Αυγούστου

Καλός και ζεστός καιρός, με ήλιο και θερμοκρασίες έως 32 °C το μεσημέρι, χωρίς ουσιαστικά φαινόμενα αστάθειας.

