Κερατέα: Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο Αστυνομικό Τμήμα – Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Αστυνομία

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε, το πρωί της Κυριακής, αλλοδαπός κρατούμενος του Α.Τ. Κερατέας που είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σήμερα το πρωί (17 Αυγούστου 2025) σε χώρο κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Κερατέας, αλλοδαπός κρατούμενος, ο οποίος είχε συλληφθεί χθες Σάββατο 16 Αυγούστου 2025, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής.

Παράλληλα διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σημειώνεται ότι, σε βάρος του ανωτέρω είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος εμφάνισης σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

