search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 13:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.08.2025 13:35

Κερατέα: Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο Αστυνομικό Τμήμα – Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Αστυνομία

17.08.2025 13:35
astynomiko-tmima-agioi-anargyroi

Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε, το πρωί της Κυριακής, αλλοδαπός κρατούμενος του Α.Τ. Κερατέας που είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Σήμερα το πρωί (17 Αυγούστου 2025) σε χώρο κρατητηρίων του Αστυνομικού Τμήματος Κερατέας, αλλοδαπός κρατούμενος, ο οποίος είχε συλληφθεί χθες Σάββατο 16 Αυγούστου 2025, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος παρείχαν πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το πλήρωμα του οποίου, κατά την άφιξή του, διαπίστωσε τον θάνατό του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί ιατροδικαστής.

Παράλληλα διενεργούνται όλες οι απαραίτητες δικονομικές και υπηρεσιακές ενέργειες, μεταξύ των οποίων και φωτογράφηση του χώρου από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σημειώνεται ότι, σε βάρος του ανωτέρω είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος εμφάνισης σε αστυνομική υπηρεσία της Αττικής, για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής.

Διαβάστε επίσης:

Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη «τύφλα στο μεθύσι» ο αδερφός γνωστής παρουσιάστριας – Φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Λαγιά Ανατολικής Μάνης

Φωτιές στην Τουρκία: Οι καπνοί κάλυψαν το Αιγαίο – Μέχρι τις Κυκλάδες η μυρωδιά καμένου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis-kalpi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικά αδιέξοδα: Σενάρια ξαφνικά για αλλαγή του εκλογικού νόμου – Αντιδρά η αντιπολίτευση

astynomiko-tmima-agioi-anargyroi
ΕΛΛΑΔΑ

Κερατέα: Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο Αστυνομικό Τμήμα – Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Αστυνομία

mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Τους πέταξε έξω από το σπίτι στην τελευταία τους συνάντηση» – Το παρασκήνιο πίσω από την εισαγγελική εντολή

noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

Θεσσαλονίκη: Πέταξαν μολότοφ μέσα σε πιτσαρία – Φώναξαν: «θα καείτε όλοι» - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Ερυθραία: Συνελήφθη «τύφλα στο μεθύσι» ο αδερφός γνωστής παρουσιάστριας – Φέρεται να επιτέθηκε σε αστυνομικούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

MAZWNAKHS
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Άθλια μεθόδευση από την οικογένειά του ο εγκλεισμός, ετοιμαζόμασταν να καταθέσουμε μηνύσεις» λέει ο δικηγόρος του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

mougopetros-new
LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει ξανά κλαρίνο και συγκινεί - Πρώτη φορά μετά από 4 μήνες (Video)

akinita-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες δημόσια ακίνητα ρημάζουν επί δεκαετίες, ενώ τα νοικοκυριά βουλιάζουν στα δυσβάστακτα ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025 13:46
mitsotakis-kalpi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικά αδιέξοδα: Σενάρια ξαφνικά για αλλαγή του εκλογικού νόμου – Αντιδρά η αντιπολίτευση

astynomiko-tmima-agioi-anargyroi
ΕΛΛΑΔΑ

Κερατέα: Κρατούμενος βρέθηκε νεκρός στο Αστυνομικό Τμήμα – Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Αστυνομία

mazonakis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Τους πέταξε έξω από το σπίτι στην τελευταία τους συνάντηση» – Το παρασκήνιο πίσω από την εισαγγελική εντολή

1 / 3