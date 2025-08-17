search
Κέρκυρα: Κλαρκ έπεσε στο λιμάνι και χτύπησε σε κρουαζιερόπλοιο

Ανυψωτικό περονοφόρο μηχάνημα (τύπου κλαρκ) έπεσε στη θάλασσα, στο χώρο πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων (Κ/Ζ) στο νέο λιμάνι της Κέρκυρας.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής, όπου εντόπισαν τον 59χρονο οδηγό του μηχανήματος, ο οποίος δήλωσε, ότι ενώ ο ίδιος βρισκόταν επί του προβλήτα έχοντας σταθμεύσει προσωρινά το μηχάνημα, εκείνο άρχισε να κινείται καταλήγοντας στη θάλασσα.

Κατά την πτώση του ήρθε σε επαφή με το δεξί πρυμναίο τμήμα κρουαζιερόπλοιου, προκαλώντας δύο επιφανειακές εκδορές, οι οποίες ωστόσο δεν επηρεάζουν την αξιοπλοΐα του.

Το ανυψωτικό μηχάνημα ανελκύστηκε από ιδιωτικό γερανοφόρο όχημα και με τη συνδρομή ιδιώτη δύτη στο λιμάνι της Κέρκυρας, μετά την αναχώρηση του κρουαζιερόπλοιου.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, ενώ από το συμβάν δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

