Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο: «Ήμασταν πολλά άτομα, το κάθισμα έγειρε πίσω και φύγαμε» – Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες (Video)

Ένας από τους τέσσερις τραυματίες του ατυχήματος σε λούνα παρκ στη Ρόδο, μίλησε για τα λεπτά που προηγήθηκαν του τρομακτικού συμβάντος.

Υπενθυμίζεται πως ένα από τα καθίσματα του παιχνιδιού «ταψί» ξεκόλλησε με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα ηλικίας 18-20 ετών να εκσφενδονιστούν και να τραυματιστούν ελαφρά.

«Ήμουν μαζί με άλλους δύο φίλους μου μέσα στο ‘ταψί’, γυρνούσε αυτό και να πω την αλήθεια, ήμασταν πιο πολλά άτομα από ό,τι συνήθως έχω δει. Καθώς γυρνούσε βάζαμε πολλή δύναμη στα κάγκελα, ήμασταν καθιστοί παρ’ όλα αυτά και όπως γυρνούσε, το κάθισμα έγειρε προς τα πίσω και ‘φύγαμε’», περιέγραψε ο τραυματίας μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Η στιγμή του ατυχήματος:

«Ήταν πολύ τρομακτικά, φοβήθηκα πάρα πολύ προσωπικά και για τους φίλους μου ανησύχησα»,πρόσθεσε ο νεαρός, ο οποίος όπως δήλωσε φέρει τραύματα στην πλάτη, στα γόνατα και στο χέρι.

Νωρίτερα, ο δήμος Ρόδου προχώρησε στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του λούνα παρκ στην Κρεμαστή μέχρι να γίνει επανέλεγχος των εγκαταστάσεων. Την ίδια ώρα έχουν συλληφθεί η 64χρονη εκπρόσωπος της επιχείρησης και ο 42χρονος χειριστής του παιχνιδιού, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.

