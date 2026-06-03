Η διαδρομή από το Γκάζι στη βύθιση του καραβιού

Αφού απαξίωσαν τον ΣΥΡΙΖΑ στο Γκάζι, τον διαλύουν τώρα και οριστικά. Τα πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν στο συνέδριο μαϊμού του ΣΥΡΙΖΑ τον Νοέμβριο του 2024 εγκαταλείπουν τώρα το κόμμα, γνωρίζοντας ότι η περιπέτεια στην οποία το βύθισαν – και με σοβαρές ευθύνες του ίδιου του τότε προέδρου Κασσελάκη – προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά.

Πιθανόν ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Τσίπρα τον Ιούνιο του 2023 να μην είχε μέλλον αντάξιο με την πορεία κατά το πρόσφατο παρελθόν (υπήρξε κυβέρνηση και πλειοψηφικό ρεύμα μόλις λίγα χρόνια πριν). Αλλά ίσως δεν ήταν και εντελώς καταδικασμένος στα όρια της ανυπαρξίας, όπως έγινε τώρα.

Η έλευση τότε του Κασσελάκη ήταν αποτέλεσμα μίας βαθύτερης κρίσης στο χώρο και όχι μοναδική, ούτε κύρια αιτία του μετέπειτα αδιεξόδου. Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ παρέμεινε δεύτερος στις ευρωεκλογές, έστω κι αν ο Κασσελάκης δεν είχε το πολιτικό εκτόπισμα να διατηρήσει το χώρο ενωμένο και σε ανοδική τροχιά.

Αλλά η «θεραπεία» που επέλεξε το κομματικό απαράτ με την εκδίωξη ενός εκλεγμένου προέδρου, όχι μόνο δεν διέσωσε το κόμμα, αλλά το ευτέλισε άπαξ δια παντός στα μάτια του προοδευτικού κόσμου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ταυτίστηκε με τον ευτελισμό των δημοκρατικών διαδικασιών. Και τώρα όσοι εκ των πρωταγωνιστών μπορούν να φύγουν, φεύγουν – όπως σήμερα ο Μαντζουράνης, ο πρόεδρος εκείνου του «γκαζοσυνεδρίου» – και όσοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες αναζητούν σωσίβια. Άλλοι ένα κάλεσμα του Τσίπρα και άλλοι διατηρώντας τη σφραγίδα, μήπως καταφέρουν στις εκλογές να συγκινήσουν κάποιους αριστερούς με την ιστορική φόρτιση του ονόματος ΣΥΡΙΖΑ, έστω κι αν αυτός θυμίζει κανονικό ναυάγιο.

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