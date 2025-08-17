search
17.08.2025 12:16

Τραγωδία σε Περαία και Χαλκιδική: Πνίγηκαν δύο άνδρες ηλικίας 48 και 65 ετών

17.08.2025 12:16
pnigmos

Τη ζωή τους έχασαν δύο αλλοδαποί άνδρες, ηλικίας 48 και 65 ετών, ενώ κολυμπούσαν σε θάλασσες στην Περαία Θεσσαλονίκης και στη Σάρτη Χαλκιδικής.

Χθες το απόγευμα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Θεσσαλονίκης ότι ένας 48χρονος υπήκοος Ρουμανίας έχασε τις αισθήσεις του κάνοντας βουτιά από προβλήτα στη θαλάσσια περιοχή Περαίας του δήμου Θερμαϊκού.

Στο 48χρονο αρχικά παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από λουόμενους, ενώ ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο. Στη συνέχεια, διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου κατέληξε.

Επίσης, η Λιμενική Αρχή του Όρμου Παναγιάς ενημερώθηκε ότι ένας 65χρονος υπήκοος Ουγγαρίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, από τη θαλάσσια περιοχή Σάρτη Χαλκιδικής. Ο 65χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Διενεργείται προανάκριση και για τα δύο περιστατικά ενώ οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

