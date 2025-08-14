Νεκρή λουόμενη στο Παλαιό Φάληρο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου, όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη θάλασσα μια γυναίκα, ηλικίας περίπου 70 ετών.
Η άτυχη λουόμενη, η οποία φορούσε κόκκινο ολόσωμο μαγιό, ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Το περιστατικό καταγράφηκε από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα.
Η σορός της πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της.
Διαβάστε επίσης:
Πάτρα: 19χρονος ομολόγησε ότι έβαλε τη φωτιά στα Συχαινά – Τρεις συλλήψεις και μια προσαγωγή για τους εμπρησμούς
Θλιβερή επέτειος: Όταν έπεσε το αεροπλάνο της Helios
Πειραιάς: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την άφιξη του «Crown Iris» – Επί τόπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.