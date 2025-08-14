search
14.08.2025 09:25

Πειραιάς: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την άφιξη του «Crown Iris» – Επί τόπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις

14.08.2025 09:25
crown-iris-peiraias-6

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν από το πρωί μέλη του ΠΑΜΕ μαζί με ναυτεργατικά και εργατικά σωματεία έξω από την πύλη 12 του λιμανιού του Πειραιά, με στόχο να εμποδίσουν την αποβίβαση επιβατών του «Crown Iris», που μεταφέρει τουρίστες από το Ισραήλ.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες παρατάχθηκαν με κλούβες των ΜΑΤ μπροστά στην πύλη.

Παράλληλα, η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το ύψος της πλατείας Λεόντων, καθώς η συγκέντρωση προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο διαμαρτυριών που οργανώνουν συνδικάτα και φορείς κατά της παρουσίας ισραηλινών τουριστικών αποστολών στην Ελλάδα, με αφορμή τις εξελίξεις στη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Τετάρτη (13/8) έφτασαν στη χώρα μας οι πρώτοι επιβάτες του «Crown Iris» που μεταφέρει στρατιώτες του Ισραήλ στον Βόλο εισπράττοντας την οργή του κόσμου.

Κατά τη διαμαρτυρία που είχε οργανωθεί στον Βόλο έγιναν επεισόδια, με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση ακόμη και χειροβομβίδων κρότου – λάμψης.

gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

patra new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Διάσπαρτες εστίες στην Αχαΐα – Βελτιωμένη η κατάσταση σε Χίο και Φιλιππιάδα – Σε ύφεση η φωτιά στη Ζάκυνθο

kallianos_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Kαρφιά» Καλλιάνου σε Βούλτεψη για τους εθελοντές πυροσβέστες - «Τέτοιου είδους θεωρίες πρέπει να αποφεύγονται»

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

1 / 3