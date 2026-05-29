Γεωργιάδης μετά την απόφαση για το «Turkaegean»: Το ωραιότερο δώρο για την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης

Τον ενθουσιασμό του μετά τη νέα εξέλιξη γύρω από την υπόθεση του εμπορικού σήματος «Turkaegean» εξέφρασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για το «ωραιότερο δώρο για την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης».

Νωρίτερα, το Συμβούλιο Προσφυγών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) απέρριψε την προσφυγή της Τουρκίας κατά προηγηθείσας απόφασης ακύρωσης και διαγραφής του σήματος, δίνοντας τέλος στη σχετική νομική αντιπαράθεση.

Ο υπουργός Υγείας, αναφερόμενος στην έκβαση της υπόθεσης, έκανε λόγο για «οριστική νίκη» υπέρ των ελληνικών συμφερόντων και χαρακτήρισε την εξέλιξη «το ωραιότερο δώρο» με αφορμή την επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Όπως δήλωσε, «το δικόγραφο που κατέθεσα ως υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τον Φεβρουάριο του 2023 κέρδισε οριστικά και αμετάκλητα την υπόθεση αυτή υπέρ των ελληνικών συμφερόντων».

Παράλληλα, ευχαρίστησε τη νομική ομάδα που χειρίστηκε την υπόθεση καθώς και την τότε διοίκηση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «μεγάλη εθνική επιτυχία». Τόνισε επίσης ότι «Η χρήση του όρου αυτού από την Τουρκία είναι πλέον παγκοσμίως παράνομη».

«Ωραιότερο δώρο για την σημερινή επέτειο της Αλώσεως από την οριστική μας νίκη για το παράνομο Turkaegean δεν θα μπορούσα να έχω. Το δικόγραφο που κατέθεσα ως Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τον Φεβρουάριο του 2023 κέρδισε οριστικά και αμετάκλητα την υπόθεση αυτή υπέρ των Ελληνικών συμφερόντων. Ευχαριστώ όλη τη νομική μας ομάδα και την τότε Διοίκηση του ΟΒΙ για τον συντονισμό και την μεγάλη μας εθνική επιτυχία. Η χρήση του όρου αυτού από την Τουρκία είναι πλέον παγκοσμίως παράνομη», έγραψε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ.

