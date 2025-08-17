search
17.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

17.08.2025 22:46

Άγριο ξύλο στις Σπέτσες: Έσπασαν τη γνάθο σε 18χρονο μετά από παρεξήγηση σε μπαρ

17.08.2025 22:46
Τα ξημερώματα της 15ης Αυγούστου, έξω από γνωστό νυχτερινό κλαμπ στις Σπέτσες, ένας 18χρονος δέχθηκε βίαιη επίθεση μετά από παρεξήγηση που, σύμφωνα με μαρτυρίες, σχετιζόταν με γυναίκα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι εμπλεκόμενες παρέες γνωρίζονταν μεταξύ τους, ωστόσο η ένταση κορυφώθηκε και ο καβγάς κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό του νεαρού.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, διερχόμενος αστυνομικός προσπάθησε να παρέμβει, όμως ο φερόμενος δράστης απομακρύνθηκε από το σημείο. Το θύμα μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σπετσών συνοδεία αστυνομικών, όπου οι γιατροί εντόπισαν ράγισμα στη γνάθο. Παρά τα ευρήματα, ο 18χρονος δεν υπέβαλε μήνυση.

Το επόμενο πρωί ταξίδεψε μόνος του με πλοίο προς Αθήνα και απευθύνθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έφερε κάταγμα στη γνάθο, προβλήματα στην ακοή του δεξιού αυτιού, καθώς και εκτεταμένα τραύματα στο κεφάλι. Οι γιατροί τον υπέβαλαν σε εξετάσεις και εισήχθη για νοσηλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και παραμένει υπό την επίβλεψη ενός εκ των κορυφαίων νευροχειρουργών. Όπως μεταφέρουν άνθρωποι που γνωρίζουν την κατάσταση, δέχθηκε βίαια χτυπήματα χωρίς να προβάλει αντίσταση, με αποτέλεσμα να του σπάσει η γνάθος, ενώ από τις γροθιές χτύπησε πάνω σε τοίχο, ανοίγοντας το πίσω μέρος του κεφαλιού του. Παράλληλα, παρουσιάζει προβλήματα ακοής, γι’ αυτό και την κατάστασή του παρακολουθεί και ωτορινολαρυγγολόγος.

Τον τραυματία εξέτασε και ιατροδικαστής, ο οποίος συνέταξε σχετική έκθεση. Η ιατροδικαστική γνωμάτευση θεωρείται κομβική για την εξέλιξη της δικογραφίας, καθώς θα αποτυπώσει το εύρος και τη βαρύτητα των κακώσεων, ενισχύοντας το κατηγορητήριο περί απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Η μήνυση υποβλήθηκε τελικά από τον πατέρα του στο Αστυνομικό Τμήμα Αμαρουσίου, με αποτέλεσμα να κινηθεί η ποινική διαδικασία. Εν τω μεταξύ, η αστυνομία των Σπετσών είχε καταφέρει να εντοπίσει μέσω στίγματος το κινητό του φερόμενου δράστη σε παραλία εκτός νησιού, χωρίς όμως να προχωρήσει σε ενέργειες, καθώς δεν υπήρχε καταγγελία από το θύμα την δεδομένη χρονική στιγμή .

Η δικογραφία έχει ήδη σταλεί στον εισαγγελέα με τον χαρακτηρισμό «απόπειρα ανθρωποκτονίας». Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να παίξει η ιατροδικαστική γνωμάτευση, η οποία θα αποσαφηνίσει πώς προκλήθηκαν τα τραύματα και εάν θα μπορούσαν να αποβούν θανατηφόρα. Τα συμπεράσματα αυτά θα καθορίσουν και την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

