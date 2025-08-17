search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

17.08.2025 22:10

Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου- Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών-Κορίνθου

17.08.2025 22:10
livanos-kinisi

Έχει ξεκινήσει από το πρωί η επιστροφή των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου από την περιφέρεια προς την Αττική με την κίνηση από το μεσημέρι και μετά να αυξάνει συνεχώς στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου.

Ειδικότερα χαμηλές ταχύτητες παρατηρήθηκαν για τα οχήματα λίγο μετά το ύψος της Κινέττας μέχρι τη Νέα Πέραμο ενώ καθυστερήσεις σημειώθηκαν και στα διόδια Ελευσίνας.

Αντίθετα, χωρίς προβλήματα η επιστροφή από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα επέστρεψαν στην Αττική 38.828 οχήματα και συγκεκριμένα 23.592 από την Αθηνών-Κορίνθου και 15.236 από την Αθηνών-Λαμίας.

Η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

