Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική – Ποιες άλλες περιοχές κινδυνεύουν

Ο Χάρτης Επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας προβλέπει για σήμερα Δευτέρα (18/8) ότι θα υποχωρεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ωστόσο κάποιες περιοχές θα παραμείνουν σε υψηλό συναγερμό.
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) αύριο σε:
Αττική
Κύθηρα
Βοιωτία
Αργολίδα
Μεσσηνία
Ρόδο
Λέσβο
Χίο
Ψαρά
Σάμο
Ικαρία
Εύβοια
Φθιώτιδα
Αχαΐα
Κορινθία
Ηλεία
Λακωνία
