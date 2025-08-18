search
ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

18.08.2025 07:01

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική – Ποιες άλλες περιοχές κινδυνεύουν

18.08.2025 07:01
fotia_achaia_1308_1920-1080_new

Ο Χάρτης Επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας προβλέπει για σήμερα Δευτέρα (18/8) ότι θα υποχωρεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ωστόσο κάποιες περιοχές θα παραμείνουν σε υψηλό συναγερμό.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3) αύριο σε:

Αττική

Κύθηρα

Βοιωτία

Αργολίδα

Μεσσηνία

Ρόδο

Λέσβο

Χίο

Ψαρά

Σάμο

Ικαρία

Εύβοια

Φθιώτιδα

Αχαΐα

Κορινθία

Ηλεία

Λακωνία

