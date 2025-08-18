search
Χανιά: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων στο Ακρωτήρι με τρεις τραυματίες

18.08.2025 08:14
autokinito new

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Ακρωτήρι, στο ύψος του Πυθαρίου.

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν σφοδρά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ατόμων.

Οπως αναφέρει το zarpanews.gr ανάμεσά τους και μια νεαρή γυναίκα που φέρει πιο σοβαρά τραύματα, καθώς έχει δεχθεί ισχυρό χτύπημα στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στα οχήματα επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου τους παρέχονται οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Η Τροχαία Χανίων βρέθηκε άμεσα στο σημείο και διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική – Ποιες άλλες περιοχές κινδυνεύουν

Άγιος Ευστράτιος: Το πιο απομονωμένο νησί του Αιγαίου μετατράπηκε από τόπος σκληρής εξορίας σε επίγειο παράδεισο (Photos)

Αιγάλεω: Νεκρή γυναίκα μετά από φωτιά σε διαμέρισμα

ria_ellinidou_new
LIFESTYLE

Ρία Ελληνίδου: «Κερνάμε και διόδια» – Το viral video στο TikTok

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Σπέτσες: Άγριος ξυλοδαρμός 18χρονου – Υποβλήθηκε μήνυση (Video)

banana_split
ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Δευτέρα 18 Αυγούστου

MYKONOS NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσγείωση ελικοφόρου στη Μύκονο μετά από ένδειξη για φωτιά

xrimatistirio-234
BUSINESS

Ενεργητικό ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων φτάνει 27,31 δισ. ευρώ με σημαντικές εισροές σε διεθνή ομολογιακά Α/Κ

noam_katz
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Νόαμ Κοτς ας κοιτάξει λίγο τις προκλήσεις των Ισραηλινών στην Ελλάδα και μετά να μιλάει

prosopikos arithmos new
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Από τις 5 Σεπτεμβρίου θα αποδίδεται αυτόματα σε εκείνους που δεν μερίμνησαν για την έκδοσή του

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Δεν αντέχω άλλο, θέλω να μιλήσω»: Δημόσια στήριξη Τζώρτζογλου στον Γιώργο Μαζωνάκη

epidoma new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλέξης Μητρόπουλος: Οδηγός για το επίδομα των 250 € τον Νοέμβριο - Ποιοι θα το λάβουν και ποιοι θα το χάσουν

praktoreio_opap_tzoker
ΕΛΛΑΔΑ

Τζόκερ: Δύο υπερυχεροί θα μοιραστούν τα 28.500.000 ευρώ - Τα «χρυσά» νούμερα της κλήρωσης

