ΔΕΥΤΕΡΑ 18.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

18.08.2025

Φεύγουν οι τελευταίοι αδειούχοι – Μεγαλώνει το κύμα επιστροφής

18.08.2025 10:17
limani new

Η νέα τελευταία μαζική«βάρδια» αδειούχων αναχωρεί με τη σειρά της ενώ μεγαλώνει το κύμα επιστροφής.

Περισσότερα από 64.700 επέστρεψαν την Κυριακή στο κλεινόν άστυ από τα τρία λιμάνια της Αττικής.

Συγκεκριμένα 36.416 έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά, 12.580 από τον Αργοσαρωνικό, 10.803 στο λιμάνι της Ραφήνας και 4.903 στου Λαυρίου.

Σήμερα, Δευτέρα αναμένεται να αναχωρήσουν από τον Πειραιά 24 δρομολόγια, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρωνικού 31 υδροπτέρυγα και 15 οχηματαγωγά.

Από το λιμάνι της Ραφήνας θα αποπλεύσουν 12 πλοία και από του Λαυρίου 10.

Η επιστροφή μέσω οδικού δικτύου υπολογίζεται σε 100.000 οχήματα εκ των οποίων 60.000 στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Αυξημένη ήταν η επιστροφή και με τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ.

