15.08.2025 09:45

Φεύγουν και οι τελευταίοι εκδρομείς του Δεκαπενταύγουστου (video)

15.08.2025 09:45
taxidiotes-ploio

Με πληρότητες που αγγίζουν στις περισσότερες περιπτώσεις το 100% και εικόνες έντονης κινητικότητας, κορυφώνεται σήμερα η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων από τα λιμάνια της Αττικής, με χιλιάδες πολίτες να επιλέγουν τα νησιά για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου.

Δεκάδες δρομολόγια έχουν προγραμματιστεί από τον Πειραιά προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους ταξιδιώτες που ξεκινούν σήμερα τις καλοκαιρινές τους άδειες ή αναχωρούν για το τριήμερο.

Από τον Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 22 δρομολόγια με συνολικά 15.761 επιβάτες, εκ των οποίων τα 22 για τα νησιά του Αιγαίου και τα 44 για τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Από το λιμάνι του Λαυρίου θα αναχωρήσουν επτά δρομολόγια με 1.700 επιβάτες και από το λιμάνι της Ραφήνας 11 δρομολόγια για Κυκλάδες και Μαρμάρι Ευβοίας με 4.032 επιβάτες.

Χθες παραμονή του 15Αυγουστου η κίνηση από τα λιμάνια της Αττικής ήταν αυξημένη καθώς από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 27 απόπλοι πλοίων ενώ αναχώρησαν για τα νησιά του Αιγαίου 27.463 επιβάτες.

Για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 49 απόπλοι πλοίων συμβατικών και ταχύπλοων με 10.289 επιβάτες. Από το λιμάνι της Ραφήνα αναχώρησαν 11 πλοία με 9.149 επιβάτες και από το Λαύριο 9 πλοία με 3.038 επιβάτες.

Το λιμενικό σώμα είναι σε αυξημένη επιφυλακή ενώ καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των στελεχών του λιμενικού για την καλύτερη εξυπηρέτησή

Διάσωση προσφύγων στο Φαρμακονήσι, μεταφέρθηκαν στην κλειστή δομή της Λέρου

Φωτιά στην Αχαΐα: «Μέλπω» ονομάστηκε το πρόβατο που διασώθηκε με μηχανάκι και μεταφέρθηκε σε vegan φάρμα

Δεκαπενταύγουστος: Το «Πάσχα του καλοκαιριού» – Πλήθος πιστών σε ξωκλήσια και εκκλησίες

