Διάσωση προσφύγων στο Φαρμακονήσι, μεταφέρθηκαν στην κλειστή δομή της Λέρου

Δεκατέσσερις πρόσφυγε εντοπίστηκαν χθες στο Φαρμακονήσι.

Τους μετανάστες (4 άνδρες, 4 γυναίκες και 6 ανήλικοι) αποβίβασε στις βόρειες ακτές του Φαρμακονησίου ταχύπλοο σκάφος, το οποίο έγινε αντιληπτό από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Οι πρόσφυγες και μετανάστες παρελήφθησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Λέρου, όπου παραδόθηκαν στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή του νησιού.

Από το Λιμεναρχείο Λέρου, που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το μέσο μεταφοράς των αλλοδαπών.

