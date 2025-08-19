Ιστιοφόρο «τυλίχθηκε» στις φλόγες ανοιχτά της Δήλου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Δήλου και Ρήνειας, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ιστιοφόρο σκάφος με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες.
Οι επιβαίνοντες μετεπιβιβάστηκαν στο επιβατικό-οχηματαγωγή Δήλος Εξπρές και είναι καλά στην υγεία τους.
Στην περιοχή έσπευσε επίσης πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος για την παροχή συνδρομής και την παρακολούθηση της κατάστασης.
