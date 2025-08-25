Νοσοκομειακοί γιατροί στον ιδιωτικό τομέα και ιδιώτες στο ΕΣΥ: Οι καμουφλαρισμένες «μεταρρυθμίσεις» του business as usual – Τι λέει ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ στο topontiki.gr

Στα «κάγκελα» είναι οι νοσοκομειακοί γιατροί αλλά και πολλοί ιδιώτες, με τις πρόσφατες αποφάσεις της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, αναφορικά με τη δυνατότητα των γιατρών του ΕΣΥ να ανοίξουν ιδιωτικό ιατρείο και το αντίστροφο: Ιδιώτες γιατροί να εργάζονται στα δημόσια νοσοκομεία και να αμείβονται από τους ασθενείς.

Ήδη η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) με ανακοίνωσή της δηλώνει την αντίθεση της σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις.

Την ίδια ώρα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης πρόσφατα δήλωσε, για άλλη μια φορά, ότι από την πρώτη στιγμή της θητείας του είχε πει ότι: «δεν είναι δυνατόν να εξακολουθούμε να συντηρούμε δύο παράλληλα συστήματα, το ΕΣΥ και τον Ιδιωτικό τομέα, τα οποία ουδέποτε συναντιούνται αλλά ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ τους προς όφελος των ασθενών».

Στο σημείο αυτό αξίζει να δούμε τι εννοούμε ότι αναφερόμαστε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Ελλάδας: Πρόκειται για ένα γιγαντιαίο δημόσιο Οργανισμό, που αποτελείται από:

-127 νοσοκομεία

-360 Κέντρα Υγείας

-1.500 Περιφερειακά Ιατρεία

-100.000 προσωπικό

Το ΕΣΥ διαχειρίζεται καθημερινά 85.000 περιστατικά και συνολικά 25 εκατομμύρια περιστατικά το χρόνο, όπως έχει δηλώσει πολύ πρόσφατά ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σημειώνεται ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν έκρυψε ποτέ την πρόθεσή της να ύπαρξη μια συνεργασία της δημόσιας με την ιδιωτική υγεία, καθώς εκτιμά ότι ο κρατικός προϋπολογισμός δεν αντέχει τη χρηματοδότηση αυτού του γιγαντιαίου Δημόσιου Οργανισμού.

Ωστόσο οι δυο αυτές αποφάσεις που η κυβέρνηση προωθεί ως μεταρρυθμίσεις, για τους νοσοκομειακούς γιατρούς αποτελούν το απροκάλυπτο ξεπούλημα της δημόσιας υγείας στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα αλλά και στις ασφαλιστικές εταιρίες που εδώ και χρόνια έχουν μπει δυναμικά στο χώρο της υγείας.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, με τις πρόσφατες αποφάσεις της, ανοίγει διάπλατα την πόρτα της εμπορευματοποίησης της Υγείας με μόνο σκοπό το εξής: Να την γλιτώσει ο κρατικός προϋπολογισμός από το “βάρος” της χρηματοδότησης των δημόσιων μονάδων υγείας και τους μισθούς των υγειονομικών.» λέει στο topontiki.gr ο Γιώργος Σιδέρης πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Αθήνας Πειραιά (ΕΙΝΑΠ).

Τα εξαντλητικά ωράρια και η δυσβάσταχτη φορολογία

Ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ ξεκαθαρίζει ότι οι νοσοκομειακοί γιατροί έχουν «γυρίσει την πλάτη» στον ιδιωτικό τομέα όπως αποκαλύπτουν οι αριθμοί των αιτήσεων στα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας που είναι στην Αθήνα. Άρα αποτελεί κενό γράμμα η μεταρρύθμιση που δίνει τη δυνατότητα στο γιατρό του ΕΣΥ να ανοίξει ιδιωτικό ιατρείο.

«Οι γιατροί του Δημοσίου ενθαρρύνονται ή “σπρώχνονται” να διατηρούν παράλληλα ιδιωτικό ιατρείο αφού για αυξήσεις στους μισθούς ούτε λόγος. Δε φτάνουν βλέπετε τα δημοσιονομικά της χώρας (!). Τα στοιχεία δείχνουν ότι, μόλις το 18% πανελλαδικά έχει προχωρήσει σε ιδιωτικό έργο.

Στην μεγαλύτερη Υγειονομική Περιφέρεια της χώρας (την 1η ΥΠΕ) που αφορά την πλειοψηφία των νοσοκομείων της Αττικής το ποσοστό των γιατρών που έχει κάνει αίτηση για ιδιωτικό έργο είναι 9%. Και καλά κάνουν.

Πράγματι ποιος συνάδελφος μετά από εξαντλητικές εφημερίες, βαρύτατα ωράρια και αν λάβει υπόψη του και τη δυσβάσταχτη φορολογία θα προχωρήσει σε παράλληλη απασχόληση;

Επιπλέον, είναι σαφές ότι ένας επιστήμονας, όσο άρτιος κι αν είναι, όταν μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα στο ΕΣΥ και στο ιδιωτικό του ιατρείο, αναγκαστικά θα αμελήσει μία από τις δύο υποχρεώσεις του (μάλλον το δημόσιο), με ότι συνεπάγεται για τους ασθενείς.» μας λέει ο κ. Σιδέρης.

Ιδιώτες γιατροί στο ΕΣΥ

Στις 11 Αυγούστου 2025 εξεδόθη η Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ2α/ οικ.35764/2025 στο ΦΕΚ 4389/Β/11-8-2025 με την οποία δίνεται η δυνατότητα σε ιδιώτες ιατρούς (υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις) να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων των Νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Εάν το επιθυμούν να συμμετέχουν στις εφημερίες, σε εξωτερικά ιατρεία, να διενεργούν διαγνωστικές ή θεραπευτικές πράξεις πέραν του τακτικού ωραρίου και να πραγματοποιούν χειρουργικές ή άλλες επεμβατικές πράξεις.

Μάλιστα το υπουργείο έχει ορίσει και τις αμοιβές των γιατρών από τους ασθενείς ανάλογα με τη βαρύτητα της ιατρικής πράξεις που κυμαίνονται από 245 ευρώ για μικρές επεμβάσεις έως και 1.000 ευρώ για εξαιρετικά βαριές.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη «υλοποιήθηκε μια ακόμη σημαντική μεταρρύθμιση για την οποία μιλάγαμε χρόνια».

Ωστόσο δεν το βλέπουν έτσι και οι γιατροί. «Με την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους ιδιώτες γιατρούς, το κράτος ανοίγει διάδρομο για να νοικιάζουν τις δημόσιες δομές υγείας σαν να ήταν ιδιωτικά καταστήματα» λέει στο topontiki.gr o πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Γιώργος Σιδέρης και συνεχίζει:

«Ο ιδιώτης γιατρός θα μπορεί να νοσηλεύει τους ασθενείς – πελάτες του μέσα στα δημόσια νοσοκομεία,με το κόστος να μετακυλίεται ξανά στους ίδιους τους ασθενείς, που ήδη πληρώνουν με φόρους, εισφορές και συμμετοχές.

Το δημόσιο σύστημα Υγείας μετατρέπεται σε “αυτοχρηματοδοτούμενη μονάδα” που θα πουλάει υπηρεσίες, αντί να στηρίζεται στην κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση.

Μετά τα απογευματινά ιατρεία, τα DRG’s και τα απογευματινά χειρουργεία, τώρα βγαίνουν στο σφυρί οι υποδομές και ο εξοπλισμός των δημόσιων νοσοκομείων. Το μεγάλο φαγοπότι συνεχίζεται και οι ασθενείς καλούνται να πληρώσουν ξανά και ξανά για το αυτονόητο δικαίωμα τους στην υγεία» καταλήγει ο κ. Σιδέρης.

Τι λένε οι ιδιώτες γιατροί

Δεν είναι όμως μόνο οι νοσοκομειακοί γιατροί που αντιδρούν σε αυτή τη μεταρρύθμιση.

Ήδη το προεδρείο της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Χειρουργών (ΠΕΕΛΕΧ) χαρακτηρίζει “μπάλωμα” στις υπάρχουσες ελλείψεις, την απόφαση του υπουργείου Υγείας να συμμετάσχουν ιδιώτες στα χειρουργεία του ΕΣΥ:

«Πρόκειται και πάλι για έναν ξεκάθαρο εμπαιγμό προς τους ιδιώτες, που σηκώνουν πολύ μεγάλο μερίδιο της δημόσιας υγείας, μιας και το διαλυμένο ΕΣΥ κατευθύνει όλο και περισσότερο τους πολίτες προς τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό ακριβώς που επιθυμούν εδώ και μια δεκαετία (όλες οι πολιτικές ηγεσίες): να απαλλαγούν από το κόστος συντήρησης του ΕΣΥ, ρίχνοντας τις ευθύνες στους ιατρούς και «μπαλώνοντας» καταστάσεις με ημίμετρα.»

ΟΕΝΓΕ : business as usual

Παράλληλα η ΟΕΝΓΕ με μια άκρως κατατοπιστική ανακοίνωση αναφέρει ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η ολοκληρωτική μετατροπή του δημόσιου νοσοκομείου σε αυτοχρηματοδοτούμενη επιχείρηση με έσοδα από το ακόμα μεγαλύτερο ξεζούμισμα των ασθενών, οι οποίοι ήδη πληρώνουν άμεσα από τη τσέπη τους ή έμμεσα, μέσω των ασφαλιστικών εισφορών και των συμμετοχών το 70% των δαπανών για την Υγεία, και το ακόμα μεγαλύτερο τσεκούρωμα της κρατικής χρηματοδότησης για την υγεία του λαού, η οποία είναι μόλις 30%.

«Το επόμενο βήμα θα είναι η ικανοποίηση των ορέξεων των τρωκτικών των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών, τις οποίες άλλωστε έχει δεσμευτεί ο υπουργός εμπορίου της υγείας ότι θα ικανοποιήσει, για να πουλάνε ιδιωτικά ασφαλιστικά πακέτα για υπηρεσίες υγείας στα δημόσια νοσοκομεία σε πιο «συμφέρουσες» τιμές από ότι στον ιδιωτικό τομέα, με στόχο τη διεύρυνση της πελατείας τους.».

Σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ αυτές δεν είναι μεταρρυθμίσεις αλλά business as usual και ξεκαθαρίζουν ότι : «Από στιγμή που η ανάπτυξη του δημόσιου συστήματος υγείας θα γίνεται με γνώμονα το κέρδος τότε τα τμήματα και οι κλινικές, που δε θα καταφέρνουν να εξασφαλίζουν τα αναγκαία έσοδα από την πώληση των υπηρεσιών τους, θα οδηγούνται στο κλείσιμο, στερώντας από το λαό μας πολύτιμες υπηρεσίες Υγείας.».

