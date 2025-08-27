Σύγχρονες θεραπείες για την καλοήθη υπερπλασία τουπροστάτη

Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη είναι μια από τις πιο συχνές ουρολογικές παθήσεις στους άνδρες, με 8 στους 10 να εμφανίζουν συμπτώματα σε κάποια φάση της ζωής τους.

«Παρότι δεν σχετίζεται με κακοήθεια, μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής λόγω των προβλημάτων, όπως η συχνουρία, η δυσκολία στην ούρηση και το αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστης. Συχνά, η επιδείνωση των συμπτωμάτων είναι τόσο σταδιακή, που πολλοί άνδρες δεν συνειδητοποιούν εγκαίρως την έκταση του προβλήματος», επισημαίνει ο κ. Δημήτριος Παπαδόπουλος Διευθυντής Ουρολόγος στο Metropolitan Hospital.

Η σημασία της πρόληψης και του ετήσιου ελέγχου

Η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστική για την επιτυχημένη αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας. Από την ηλικία των 45 ετών και μετά, όλοι οι άνδρες καλό είναι να υποβάλλονται σε προληπτικό ουρολογικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει αιματολογικές και ουρολογικές εξετάσεις, καθώς και υπερηχογράφημα.

Αντίστοιχα, άνδρες και γυναίκες από την ηλικία των 40 ετών συνιστάται να εξετάζουν συνολικά το ουροποιητικό τους σύστημα, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανά προβλήματα στα νεφρά ή την ουροδόχο κύστη.

Από τη φαρμακευτική αγωγή στη χειρουργική αντιμετώπιση

«Η αρχική προσέγγιση για την καλοήθη υπερπλασία είναι συντηρητική, με φαρμακευτική αγωγή που εδώ και δεκαετίες έχει αποδειχθεί αποτελεσματική. Ωστόσο, σε περιπτώσεις όπου τα φάρμακα δεν επαρκούν ή τα συμπτώματα είναι έντονα, εξετάζεται η χειρουργική αντιμετώπιση. Η παραδοσιακή μέθοδος της διουρηθρικής προστατεκτομής εξακολουθεί να εφαρμόζεται, αλλά με σύγχρονα εργαλεία που προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια και λιγότερη ταλαιπωρία για τον ασθενή», προσθέτει και συνεχίζει αναφερόμενος στις νεότερες τεχνικές:

«Στο προσκήνιο έρχονται, όμως, και δύο νεότερες, λιγότερο επεμβατικές τεχνικές: η εξάχνωση του προστάτη με laser HoLEP και η μέθοδος Rezum με υδρατμούς. Το σύγχρονο laser προσφέρει δυνατότητα πλήρους εκπυρήνισης του προστάτη, ανεξαρτήτως μεγέθους, μέσω της ουρήθρας, χωρίς τομές και με ελάχιστη απώλεια αίματος. Η μέθοδος με υδρατμούς, από την άλλη, μειώνει τον όγκο του προστάτη σταδιακά τις επόμενες εβδομάδες, προσφέροντας ταχεία ανακούφιση από τα συμπτώματα και πλήρη διατήρηση της σεξουαλικής λειτουργίας».

Εξατομικευμένη επιλογή θεραπείας

Η επιλογή της κατάλληλης θεραπευτικής προσέγγισης γίνεται με βάση το μέγεθος του προστάτη, τη βαρύτητα των συμπτωμάτων και τις ανάγκες του ασθενούς.

Σημαντικός είναι και ο σεβασμός στη μετεγχειρητική πορεία και στη διατήρηση της σεξουαλικής λειτουργίας.

Για τον λόγο αυτό, ο ουρολόγος ενημερώνει τον ασθενή αναλυτικά για τις διαθέσιμες επιλογές και τα πιθανά αποτελέσματα κάθε μεθόδου, ώστε η απόφαση να είναι τεκμηριωμένη και εξατομικευμένη.

Ταχεία ανάρρωση και επιστροφή στην καθημερινότητα

«Οι σύγχρονες τεχνικές επιτρέπουν ταχεία ανάρρωση, με μικρό διάστημα παραμονής καθετήρα και ελάχιστες επιπτώσεις στην καθημερινότητα. Σε πολλές περιπτώσεις, η επιστροφή στην εργασία και στις δραστηριότητες είναι εφικτή μέσα σε λίγες ημέρες.

Παρόλα αυτά, πολλοί άνδρες αμελούν την έγκαιρη παρακολούθηση, συχνά λόγω φόβου ή παρανοήσεων.

Η πρόληψη, η ενημέρωση και η τακτική επαφή με τον ουρολόγο είναι το «κλειδί» για την αποφυγή μελλοντικών επιπλοκών και τη διατήρηση μιας καλής ποιότητας ζωής», καταλήγει ο κ. Παπαδόπουλος.

