Ναύπακτος: Αφαιρέθηκε το δίπλωμα από τον 75χρονο οδηγό – «Σε κλάσματα δευτερολέπτου άρπαξα το παιδί μου και το έσωσα», συγκλονίζει η μαρτυρία της μητέρας στο topontiki.gr

Αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης από τον 75χρονο οδηγό που λίγο έλειψε να παρασύρει μητέρα και το παιδί στην Ναύπακτο.

Ο 75χρονος υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, παραβίασε την απαγόρευση εισόδου, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Στον δρόμο του παρέσυρε τρία σταθμευμένα δίκυκλα, δύο σταθμευμένα επιβατηγά αυτοκίνητα, ένα ακόμη επιβατηγό όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και τραπεζοκαθίσματα δύο εμπορικών επιχειρήσεων.

Η πορεία του αυτοκινήτου τερματίστηκε όταν προσέκρουσε στις προσόψεις των δύο καταστημάτων, ενώ από τις διαδοχικές προσκρούσεις και την σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε όλα τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα και στις υποδομές των καταστημάτων, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί του τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, οι οποίοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, διαπίστωσαν ότι ο οδηγός κατείχε ισχύουσα άδεια ικανότητας οδήγησης, ενώ διενήργησαν έλεγχο ανίχνευσης οινοπνεύματος, τόσο στον οδηγό του αυτοκινήτου που εξετράπη της πορείας του, όσο και στον οδηγό δεύτερου εμπλεκόμενου αυτοκινήτου, με αρνητικό αποτέλεσμα και για τους δύο.

Στον υπαίτιο οδηγό βεβαιώθηκαν παραβάσεις για παραβίαση σήμανσης απαγόρευσης εισόδου, κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης, για να εξεταστεί ως προς την σωματική και διανοητική του ικανότητα οδήγησης. Το τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας διενεργεί προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος.

«Σε κλάσματα δευτερολέπτου άρπαξα το παιδί μου και το έσωσα»

Η πρωταγωνίστρια της υπόθεσης, η κα Ρούλα, μιλώντας στο topontiki ανακάλεσε τις στιγμές που προηγήθηκαν του ατυχήματος, περιγράφοντας πώς μια συνηθισμένη έξοδος με το παιδί της εξελίχθηκε μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα σε μάχη για την επιβίωση. Όπως εξηγεί, είχε σταματήσει έξω από φούρνο της περιοχής για να αγοράσει φαγητό για την κόρη της, η οποία παρέμενε δεμένη στο παιδικό της κάθισμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Βγαίνοντας από το κατάστημα και πλησιάζοντας το όχημά της, άνοιξε την πόρτα του συνοδηγού για να τοποθετήσει τα ψώνια της. Εκείνη τη στιγμή το παιδί ζήτησε να λυθεί από το κάθισμά του. Η μητέρα ανταποκρίθηκε στο αίτημα, χωρίς φυσικά να μπορεί να φανταστεί τι θα ακολουθούσε αμέσως μετά.

«Μόλις την έλυσα, μετακινήθηκε προς τα μπροστινά καθίσματα. Τότε άκουσα έναν δυνατό θόρυβο, σαν το γκάζι κάποιου αυτοκινήτου να είχε κολλήσει και να έρχεται κατά πάνω μας. Χωρίς δεύτερη σκέψη το πρώτο που έκανα ήταν να αρπάξω το παιδί μου και να το σπρώξω στο σούπερ μάρκετ. Δεν θυμάμαι να σκέφτηκα κάτι συγκεκριμένο. Ήταν μια κίνηση της στιγμής. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα που δεν κατάλαβα ακριβώς τι συνέβαινε», είπε στο topontiki.

Η απόφαση εκείνων των δευτερολέπτων αποδείχθηκε καθοριστική. Το αυτοκίνητο που είχε χάσει τον έλεγχο κατέληξε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας σοβαρές ζημιές και πανικό στους περαστικούς. Ενώ χτύπησε και το όχημα της οικογένειας, αλλά ευτυχώς η μητέρα και η κόρη της είχαν ήδη απομακρυνθεί από το σημείο.

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