search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 18:58
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 18:03

ΕΔΕ για τον θάνατο του 3 ετών αγοριού στην Κυπαρισσία 

13.02.2026 18:03
ekab new

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διέταξε ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, για τον θάνατο του 3 ετών αγοριού στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Το παιδί, σύμφωνα με τις εώς τώρα πληροφορίες κατέληξε από πνευμονικό οίδημα. Η ΕΔΕ θα διερευνήσει, εάν υπήρξαν παραλείψεις κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στην Παιδιατρική Κλινική.

Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας–νεκροτομής που διενεργείται από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κορίνθου. Έχουν, επίσης, διεγενερθεί εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις στη σορό του.

Το χρονικό

Το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με δύσπνοια και βήχα το πρωί της Δευτέρας 9/2

Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 10/2. Τελικά, λίγο μετά τις 7 κατέληξε. Οι γιατροί προσπαθούσαν να το επαναφέρουν επί δύο ώρες, αλλά δεν τα κατάφεραν. 

Οι γονείς του ζουν τα τελευταία χρόνια στο Στασιό του Δήμου Τριφυλίας. Ο πατέρας είναι είναι από την Ουγγαρία και η μητέρα από το Ηνωμένου Βασιλείου. Η οικογένεια έχει ένα ακόμη παιδί, το οποίο φοιτά σε δημοτικό σχολείο της Κυπαρισσίας.

Διαβάστε επίσης

Στο Σύνταγμα οι αγρότες με δεκάδες τρακτέρ – Μεγάλο συλλαλητήριο έξω από τη Βουλή (Photos/Video)

«Βαθαίνει» το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα: Η μέση ηλικία ξεπέρασε τα 47 έτη

Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεκρός 48χρονος μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι – Εξετάζεται το ενδεχόμενο ανακοπής καρδιάς

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Istanbul
ΚΟΣΜΟΣ

Το δίλημμα του Ερντογάν και η πρόκληση από τον Ιμάμογλου

Margaret Qualley
LIFESTYLE

Αποκαλυπτική η Μάργκαρετ Κουάλεϊ για το Vanity Fair – Τα σπάνια σχόλια για τον σύζυγό της Τζακ Άντονοφ

elliniko fbi ypotheseis 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό FBI: 10+1 υποθέσεις που αποκάλυψε– Από τους τσιγαράδες και τον «Έλληνα Εσκομπάρ» στις πειραγμένες αντλίες

Tileorasi
MEDIA

Τσίκνισε στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha (12/2)

sikelia-psari
ΚΟΣΜΟΣ

Σικελία: Σπάνιο ψάρι που ξεβράστηκε σε παραλία κινητοποιεί το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

papadimitrioy-gerontidakis-new
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Eίναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 18:58
Istanbul
ΚΟΣΜΟΣ

Το δίλημμα του Ερντογάν και η πρόκληση από τον Ιμάμογλου

Margaret Qualley
LIFESTYLE

Αποκαλυπτική η Μάργκαρετ Κουάλεϊ για το Vanity Fair – Τα σπάνια σχόλια για τον σύζυγό της Τζακ Άντονοφ

elliniko fbi ypotheseis 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικό FBI: 10+1 υποθέσεις που αποκάλυψε– Από τους τσιγαράδες και τον «Έλληνα Εσκομπάρ» στις πειραγμένες αντλίες

1 / 3