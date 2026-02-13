ΕΔΕ για τον θάνατο του 3 ετών αγοριού στην Κυπαρισσία 

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διέταξε ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, για τον θάνατο του 3 ετών αγοριού στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

Το παιδί, σύμφωνα με τις εώς τώρα πληροφορίες κατέληξε από πνευμονικό οίδημα. Η ΕΔΕ θα διερευνήσει, εάν υπήρξαν παραλείψεις κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του στην Παιδιατρική Κλινική.

Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας–νεκροτομής που διενεργείται από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κορίνθου. Έχουν, επίσης, διεγενερθεί εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις στη σορό του.

Το χρονικό

Το αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με δύσπνοια και βήχα το πρωί της Δευτέρας 9/2.

Η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 10/2. Τελικά, λίγο μετά τις 7 κατέληξε. Οι γιατροί προσπαθούσαν να το επαναφέρουν επί δύο ώρες, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Οι γονείς του ζουν τα τελευταία χρόνια στο Στασιό του Δήμου Τριφυλίας. Ο πατέρας είναι είναι από την Ουγγαρία και η μητέρα από το Ηνωμένου Βασιλείου. Η οικογένεια έχει ένα ακόμη παιδί, το οποίο φοιτά σε δημοτικό σχολείο της Κυπαρισσίας.

