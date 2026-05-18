Ο… σιωπηλός Βορίδης στο συνέδριο της ΝΔ

Έλαμψε διά της… σιωπής του στο 16ο συνέδριο της ΝΔ ο Μάκης Βορίδης. Ο πρώην υπουργός προφανώς παρέστη στις εργασίες του συνεδρίου, ωστόσο – σε αντίθεση με άλλες φορές, όταν ήταν… λαλίστατος – αυτή τη φορά προτίμησε να μην συμμετάσχει σε κάποιο από τα πάνελ.

Ο Βορίδης είναι «καλός στρατιώτης της παράταξης», όπως λένε διάφορες πηγές της ΝΔ. Όμως το τελευταίο διάστημα (και ειδικά μετά την εμπλοκή του ονόματός του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμπλοκή που οδήγησε στην παραίτησή του από το θώκο του υπουργού Μετανάστευσης) γενικά μοιάζει να κρατά κάποιες αποστάσεις.

Βέβαια, λέγεται ότι η γνώμη του βάρυνε στην απόφαση του Μαξίμου να πει «όχι» τόσο στην προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή, όσο και στην εξετάστική για τις υποκλοπές. Ωστόσο, στα του συνεδρίου, ο Βορίδης επέλεξε τη σιωπή, η οποία μερικές φορές είναι πιο… εύγλωττη.

Διαβάστε επίσης

«Πέτρο, βγάλε με από τη λίστα»

Νέα Δημοκρατία: Ποιος θα είναι ο νέος γραμματέας

ΝΔ: «Ισορροπημένη» η Πολιτική Επιτροπή